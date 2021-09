Une semaine de Bourse Bilan hebdomadaire positif grâce à la Fed

A l'autre bout du palmarès, Vivendi a chuté de plus 30,7%, pénalisé mécaniquement par l'introduction en Bourse de sa pépite UMG. Eurofins Scientific (-4,5%) a, lui, pâti de prises de bénéfices: le spécialiste de la bio-analyse a en effet récemment bondi dans la perspective de son entrée au CAC 40, entrée effective lundi. Legrand, enfin, a abandonné 3n1% après avoir confirmé ses objectifs annuels, alors que les investisseurs espéraient sans doute des prévisions plus optimistes.

A Paris, Renault (+7,3%) a signé la plus forte hausse hebdomadaire du CAC 40 grâce à l'appétit pour le risque partagé par les investisseurs. Safran a quant à lui gagné 5,95% soutenu par le retour aux Etats-Unis de tous les voyageurs européens et britanniques vaccinés à partir de novembre. Enfin, à la troisième place du podium, Carrefour (+5,7%) a bénéficié d'une configuration technique favorable.

