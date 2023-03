Une semaine de Bourse - Agités par les banques, les marchés actions européens reculent

(AOF) - Les principales Bourses européennes ont clôturé dans le rouge une semaine marquée par les inquiétudes concernant la santé du système bancaire mondial. Pour dissiper les craintes et éviter le risque de contagion, des mesures de soutien ont été prises en Europe et aux Etats-Unis mais la pression reste forte sur les banques. Le CAC 40 a reculé de 1,43% à 6 925,40 points, portant ses pertes à 4% sur la semaine. L’Eurostoxx50 a cédé 1,30% à 4 063,31 points. A Wall Street, la tendance est similaire. Vers 17h30, le Dow Jones se repliait de 1,10 % et le Nasdaq de 0,80%.

La semaine a été mouvementée en Bourse à la suite de l'effondrement de plusieurs établissements bancaires américains (Silvergate, Silicon Valley Bank et Signature). En outre, 30 milliards de dollars devraient être déposés par 11 grandes banques américaines (dont JP Morgan, Bank of America, Citigroup et Goldman Sachs) chez First Republic Bank.

En Europe, Credit Suisse, qui a rechuté aujourd'hui de plus de 8%, va emprunter jusqu'à 50 milliards de francs suisses auprès de la Banque nationale suisse (BNS) pour renforcer ses liquidités.

Dans ce contexte délétère, les banques françaises ont terminé en repli : Société Générale (-0,16%), BNP Paribas (-1,95%), et Crédit Agricole (-2,29%).

Parmi les autres valeurs, Wendel a décroché de plus de 4% alors que Alstom a enregistré la meilleure performance du CAC 40.

Confrontée aux secousses du secteur bancaire, la Banque centrale européenne s'est signalée jeudi en relevant ses taux de 50 points de base, comme prévu. La BCE envoie ainsi " un message de confiance fort à la fois dans notre stratégie anti-inflation et dans la solidité des banques européennes et françaises ", a déclaré ce matin le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau.

Coté statistiques, l'inflation en zone euro a été aujourd'hui confirmée à 8,5% en février, soit un léger recul par rapport à janvier (8,6%) au lendemain de ce relèvement de taux de la BCE.

Après les annonces de la BCE, les investisseurs se tournent désormais vers la décision la semaine prochaine de la Fed à propos de sa politique monétaire.