Une semaine de Bourse - 5 sur 5 pour le CAC 40 qui boucle le trimestre en beauté, avec un gain de 13%

Par ailleurs, les revenus des ménages américains ont progressé de 0,3% en février et leur consommation a augmenté de 0,2% pour le même mois. Le moral des ménages américains s'est, lui, dégradé plus que prévu depuis le début du mois de mars, montrent vendredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.

Outre-Atlantique, l'indice des prix à la consommation PCE aux Etats-Unis a augmenté de 0,3% en février 2023 alors que les économistes tablaient sur une hausse de 0,5%. Il avait progressé de 0,6% en janvier. L'inflation sous-jacente, sans l'alimentation et l'énergie ressort pour sa part à 0,3% alors qu'elle était attendue à 0,4% après 0,5% en janvier. Elle s'est élevée à 4,6% en rythme annuel contre un consensus de 4,7%.

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est ressorti à 6,9% en mars, traduisant un ralentissement sensible par rapport au taux annuel de 8,5% observé en février, selon une estimation rapide publiée par Eurostat. En revanche, l'inflation "core" a signé un record, à 5,7% après 5,6% en février.

(AOF) - Les marchés actions européens ont terminé en hausse, bouclant en beauté le trimestre. Le CAC 40, qui a signé une cinquième séance consécutive dans le vert, a progressé de 0,81% à 7 322,39 points, portant ses gains à un peu plus de 13% au premier trimestre. Pour cette dernière séance de la semaine, l’EuroStoxx 50 a glané 0,69% à 4 315,05 points. Aux Etats-Unis, le climat est également au beau fixe avec un Dow Jones qui s'est adjugé 0,57%.

