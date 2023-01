Une semaine de Bourse - 2023 débute sous des auspices favorables pour les actions

(AOF) - Les marchés européens ont fini en hausse, soutenus par des statistiques économiques américaines favorables. Au plus haut depuis fin février 2022, le CAC 40 a gagné 1,47% à 6 860,95 points. Le principal indice parisien s’est adjugé près de 6% sur cette première semaine de 2023 après avoir perdu 9,5% en 2022. L’EuroStoxx50 a progressé de 1,39% à 4 014,69 points. L’heure était également à la hausse à Wall Street où le Dow Jones montait de 1,64% vers 17h30.

Les investisseurs ont en premier lieu été soulagés par les chiffres du rapport sur le marché du travail aux Etats-Unis. 223 000 emplois non-agricoles ont été créés en décembre alors que 200 000 étaient attendues après 256 000 créations en novembre. Attendu stable à 3,7%, le taux de chômage est ressorti à 3,5 %.

Mais la vraie bonne nouvelle – d'un point de vue boursier – est l'annonce d'un ralentissement inattendu de la croissance des salaires. Le salaire horaire a augmenté de 4,6% en décembre en rythme annuel, à comparer avec un consensus de +5% et +4,8% en novembre.

Les Banques centrales craignent au plus haut point les " effets de second tour ", c'est-à-dire une progression des prix entraînant des demandes de hausse des salaires, elles-mêmes génératrices d'inflation.

Le ralentissement de l'augmentation des salaires signifie qu'un tel scénario est moins probable, ce qui relâche la pression sur la Fed pour qu'elle continue à relever les taux d'intérêt.

D'autant plus que le secteur des services a enregistré une contraction inattendue en décembre aux Etats-Unis, a indiqué l'Institute for Supply Management. L'indice des directeurs d'achat pour les services est tombé à 49,6 en décembre, en comparaison avec un consensus de 55 et 56,5 en novembre. Il est au plus bas depuis mai 2020. Un indice sous 50 signale une contraction du secteur.

Conséquence de ces deux statistiques économiques, le rendement du 10 ans américain perd plus de 14 points à 3,58%.

Cette détente des taux longs a favorisé les valeurs de croissance : STMicroelectronics, Hermès, LVMH...