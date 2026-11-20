Le CAC 40 pourrait boucler la semaine sur cinq séances de baisse d'affilée. L'indice a repris quelques points en fin de matinée mais peine à redépasser les 8 000 points. Les débuts d'Anthropic au Nasdaq, malgré une hausse de 17 % à la clôture, n'ont pas enrayé les ventes sur les valeurs technologiques

A la mi-séance vendredi, vers 12h, le CAC 40 cède 1,11% à 7 990,90 points. L'indice parisien a toutefois regagné près de 40 points depuis 11h. Ailleurs en Europe, le rouge est la tendance puisque le DAX recule de 1,66%, l'Euro Stoxx 50 de 1,87% et le FTSE 100 de 0,48%. Le Stoxx Europe 600 perd 1,46%.

Anthropic ne suffit pas à relancer les valeurs de l'IA

L'entrée en Bourse du concepteur de Claude, véritable événement, n'a pas dissipé les interrogations sur la rentabilité des investissements dans l'IA. Introduite jeudi au Nasdaq à 83 dollars, l'action Anthropic a bondi jusqu'à 39% avant de clôturer à 97,17 dollars, en hausse de 17,07%. L'opération a porté sur un montant record de 81,3 milliards de dollars. Mais l'effet positif ne s'est pas répercuté sur le Nasdaq Composite, qui a cédé 2,25% tandis que le S&P 500 a signé un sixième repli consécutif (?2,02%). Les ventes se sont prolongées vendredi en Asie, où les indices de Tokyo et de Séoul ont chuté de plus de 5%.

En France, le climat des affaires s'est dégradé en novembre dans tous les secteurs selon l'Insee. L'indicateur est passé de 97 à 95, sous sa moyenne de longue période de 100. Il perd deux points dans les services et le commerce de détail, et un point dans l'industrie, le bâtiment et le commerce de gros. Le climat de l'emploi remonte d'un point, à 95, grâce à de meilleures perspectives d'effectifs dans les services hors intérim.

En Grande-Bretagne, les volumes des ventes au détail ont augmenté de 0,7% en octobre, après une baisse de 0,6% en septembre (révisée par rapport à une estimation précédente de -0,4%) et une progression de 0,8% en août (révisée par rapport à une estimation précédente de 0,7%. Les chiffres de confiance des ménages en zone euro et aux Etats-Unis sont attendus dans l'après-midi.

Dans l'actualité des valeurs

Du côté des sociétés, les semi-conducteurs concentrent les ventes. En fin de matinée, ASML cédait 5,8%, Infineon 5,4% et Soitec environ 10%. STMicroelectronics perdait encore près de 6%. Deutsche Bank a ramené de 200 à 160 euros son objectif de cours sur Soitec. Le repli touche aussi les fournisseurs des centres de données, dont Schneider Electric (-3,5%), Legrand (-3,9%) et l'italien Prysmian (-5,1%).

A Paris, Vallourec plongeait d'environ 12%. Les surcoûts logistiques au Moyen-Orient et les perturbations aux Etats-Unis ont pesé sur le résultat brut d'exploitation du fabricant de tubes, en baisse de 25,8% au troisième trimestre. Ubisoft chutait d'environ 11% après avoir annoncé une perte nette semestrielle de 254,5 millions d'euros et des prévisions inférieures aux attentes pour le trimestre des fêtes. Elior lâchait 9,3% après avoir vu son bénéfice net annuel tomber à 5 millions d'euros.

Deux valeurs défensives figuraient parmi les rares hausses du CAC 40 en fin de matinée. Sanofi gagnait 1,71% et Danone progressait de 1,48%. Selon Bloomberg, le laboratoire français étudie un éventuel rachat de la biotech américaine Insmed.