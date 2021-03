Une séance pour rien en Europe

Au chapitre des valeurs, Carrefour (+2,31%) a signé la plus forte progression du CAC 40 grâce à une acquisition au Brésil qui lui permet de se renforcer dans un pays porteur. Contre la tendance, les valeurs considérées comme défensives ont souffert à l'image d'Air Liquide (-1,77%), Danone (-1,59%) et Orange (-1,23%).

Dans ce climat morose, les investisseurs ont pu se réconforter avec l'annonce du retour de la croissance dans le secteur privé au mois de mars en Europe. L'indice composite d'IHS Markit, qui regroupe l'activité des services et celle du secteur manufacturier, est repassé au-dessus de 50, soit en territoire de croissance, à 52,5, contre 48,8 en février. Les économistes interrogés par Reuters attendaient cours un indice à 49,1.

La séance a été maussade car les investisseurs semblent se demander si les actions ne sont pas montées trop haut trop vite, sur fond d'espoir d'un rapide retour à la normale. Or, la situation sanitaire n'est guère reluisante. Les campagnes de vaccination patinent sur le Vieux Continent en raison notamment d'un manque de vaccins. Dans le même temps, les variants se diffusent à vitesse grand V, obligeant l'Allemagne et le Pays-Bas à prolonger leurs confinements. La France, elle, continue d'être soumise à des restrictions sanitaires.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.