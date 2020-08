Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Une reprise en forme de "K" sur les marchés, selon Nordea Asset Management Reuters • 27/08/2020 à 11:24









UNE REPRISE EN FORME DE "K" SUR LES MARCHÉS, SELON NORDEA ASSET MANAGEMENT PARIS (Reuters) - La reprise sur les marchés financiers ne s'effectue pas vigoureusement, en forme de "V", ni plus mollement, en "U", mais plutôt en "K", c'est-à-dire différenciée selon les secteurs avec une branche partant vers le bas et l'autre vers le haut, dit-on chez Nordea Asset Management. Les investisseurs se ruent sur les grandes valeurs de croissance, géants de la technologie en tête, et délaissent d'autres secteurs souffrant de mauvaises performances, entretenant la baisse des afflux de capitaux ou pénalisés par des changements structurels, explique Sébastien Galy, stratégiste macro senior pour la société de gestion, dans une note publiée jeudi. "La concentration des investisseurs sur quelques actions de croissance, au détriment d'autres secteurs, est typique de ce que certains ont, à juste titre, appelé une 'reprise en K' sur les marchés", lit-on dans la note. Nordea AM dit prévoir la poursuite du mouvement en faveur des grandes valeurs de croissance en septembre et en octobre. "L'environnement s'annonce également plus complexe: nous devrions assister à une dispersion beaucoup plus grande des performances boursières selon les secteurs à mesure que la crise évoluera", écrit Sébastien Galy. (Patrick Vignal, édité par)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.