Une publicité pour la cardamome déclenche un bras de fer entre une star de Bollywood et l'autorité indienne de régulation alimentaire

Une publicité pour la cardamome est au cœur d’un différend juridique entre un acteur de Bollywood et le plus éminent responsable de la sécurité alimentaire en Inde. La décision du tribunal devrait déterminer jusqu’où les entreprises peuvent aller pour faire de la publicité indirecte pour des marques dont la promotion est restreinte.

L’Inde restreint la publicité pour l’alcool et le tabac, mais les autorités voient d’un mauvais œil depuis des années le recours à des moyens indirects, appelés “publicité de substitution”, par les entreprises de ces secteurs qui promeuvent leurs marques sous le couvert de sodas, d’eau ou de verrerie.

Alors que les entreprises affirment qu’il s’agit d’activités commerciales à part entière dont la publicité ne peut être restreinte, les autorités sanitaires estiment que ces publicités visent à rappeler au public l’existence de la marque mère, dont la promotion est soumise à des restrictions. Depuis 2024, l’Inde s’efforce de finaliser des directives strictes visant à interdire purement et simplement ce type de publicités.

Dans l’affaire impliquant des stars de Bollywood, l’acteur Ajay Devgn a poursuivi en justice l’autorité alimentaire de l’État du Maharashtra, arguant qu’on lui avait injustement demandé de cesser d’apparaître dans des publicités pour les paquets de cardamome Vimal, selon un document judiciaire non public daté du 15 octobre et examiné par Reuters.

L’État, dont le commissaire à la sécurité alimentaire, Tukaram Mundhe , a fait sensation à l’échelle nationale pour sa position intransigeante en matière de santé publique, a demandé en août aux stars de Bollywood Devgn, Shah Rukh Khan et Tiger Shroff de cesser d’apparaître dans des publicités promouvant la cardamome Vimal, arguant que la marque est principalement connue pour son mélange à base de noix de bétel, ou pan masala, qui est interdit dans l’État.

Cette dispute devant la Haute Cour de Mumbai pourrait créer un précédent, a déclaré Anuj Tiwari, avocat basé à New Delhi. “Cette affaire permettra de tester à la fois l’équité de la procédure suivie par le département avant d’imposer des restrictions… et les critères permettant de déterminer ce qui constitue de la publicité indirecte”, a-t-il déclaré.

CONFLIT JUDICIAIRE AUTOUR D’UNE PUBLICITÉ POUR LA CARDAMOME

Dans la publicité disponible sur la page YouTube de Vimal Cardamom et mise en ligne il y a deux ans, on voit les stars de Bollywood faire la fête et se jeter du safran les uns sur les autres après que Devgn a consommé le produit. La publicité en hindi compte 107 millions de vues, tandis que les extraits doublés dans d’autres langues indiennes ont recueilli des millions de vues supplémentaires.

Dans son mémoire, Devgn fait valoir que la cardamome n’est pas interdite dans l’État et qu’“il n’y a aucun obstacle à la promotion d’un produit qui n’est pas interdit”.

Devgn n’a pas répondu aux questions de Reuters. Mundhe a déclaré à Reuters que l’État estimait que ces publicités allaient à l’encontre des intérêts de la santé publique, et que l’État examinait séparément les réponses soumises par Khan et Shroff, bien que Reuters n’ait pas pu obtenir de détails sur le contenu de leurs observations.

Dushyant Mahant, avocat de PB Agro, qui détient la licence de fabrication de la cardamome Vimal et du pan masala, a déclaré à Reuters que ces allégations étaient sans fondement, car la société ne fait pas la promotion de Vimal dans le Maharashtra et ne diffuse la publicité pour ce produit que par le biais d’émissions télévisées nationales qui ne peuvent faire l’objet d’aucune restriction géographique.

Selon les estimations du secteur, le marché indien du pan masala représentait environ 5 milliards de dollars l'année dernière. Les experts de la santé affirment que ce produit est l'une des principales causes de la fibrose buccale, qui évolue souvent vers un cancer de la bouche.

Alors que le Maharashtra l'interdit, les sachets de pan masala sans tabac de la marque Vimal coûtent, dans d'autres États, environ 5 roupies (5,4 cents américains). Mais ils sont souvent consommés avec du tabac à chiquer, vendu dans les kiosques sous forme de “twin packs” — un sachet de pan masala accompagné d'un petit sachet de tabac sans marque.

Une décision défavorable dans l’affaire Devgn pourrait avoir des répercussions sur les stars de Bollywood, car les contrats publicitaires peuvent représenter jusqu’à 30 % des revenus d’un acteur, et la promotion de produits liés au tabac est plus lucrative que d’autres publicités, a déclaré Suresh Mathew, un scénariste basé à Mumbai.

“La plupart des acteurs savent si un produit sert de substitut à un autre”, a-t-il ajouté. “Il arrive que certains acteurs refusent de prêter leur nom à un produit qu’ils jugent nocif.”

(1 dollar = 92,4950 roupies indiennes)