Une publication annuelle rassurante galvanise Infineon

Infineon s'adjuge 5,5% à 51,3 EUR et tient ainsi le haut du pavé au sein de l'Euro Stoxx 50, le titre étant salué après la publication de résultats annuels et d'objectifs conformes aux attentes, de quoi rassurer dans un contexte marqué ces derniers temps par un regain d'inquiétudes concernant les perspectives de l'IA.

Des résultats en forte progression...

Sur son 4e trimestre 2026, le fabricant allemand de semi-conducteurs a dégagé un BPA ajusté de 0,60 EUR, en croissance de 76% sur un an, ainsi qu'une marge des segments en amélioration de 5,6 points, à 23,8%, contre un consensus de 23,5%.

En termes d'activité, Infineon a réalisé un chiffre d'affaires de 4 706 MEUR, en progression de 19% par rapport à la même période de 2025 (et de 13% en rythme séquentiel), en ligne avec les 4 709 MEUR anticipés en moyenne par les analystes.

Sur l'ensemble de l'exercice 2026 (clos fin septembre), Infineon affiche ainsi un BPA ajusté de 1,73 EUR et une marge des segments de 19,7%, pour un chiffre d'affaires en progression de 12%, à 16,35 MdsEUR.

Par ailleurs, sur la base de ces performances, le directoire prévoit de proposer une augmentation du dividende de 0,03 EUR par action, pour le porter à 0,38 EUR par action, lors de l'AG annuelle prévue en février 2027.

...et des objectifs annuels conformes aux attentes...

"Infineon a clôturé l'exercice 2026 sur un nouveau trimestre record et aborde le nouvel exercice avec une dynamique toujours soutenue", affirme son directeur général, Jochen Hanebeck, qui anticipe une augmentation significative du chiffre d'affaires et de la rentabilité au cours de l'exercice 2027.

Infineon prévoit ainsi un chiffre d'affaires d'environ 4 600 MEUR et une marge des segments proche de 23% pour le 1er trimestre de son exercice 2027, à comparer à des consensus respectifs de 4 612 MEUR et 23,3%.

Sur l'ensemble de l'exercice qui débute, le groupe anticipe un chiffre d'affaires d'environ 20 MdsEUR et une marge des segments comprise entre 24% et 26%, là où les analystes tablent en moyenne sur 19,94 MdsEUR et 25%.

...qui satisfont globalement les analystes

"Comme lors des précédents cycles de reprise, nous estimons que les prévisions d'Infineon pour l'exercice 2027, tant en matière de chiffre d'affaires que de marges, pourraient finalement se révéler prudentes", estime Jefferies, qui reste à l'achat sur le titre avec un objectif de cours maintenu à 96 EUR.

"Les résultats confortent globalement notre scénario d'investissement. La prévision d'un chiffre d'affaires proche de 4 MdsEUR dans les centres de données confirme qu'Infineon bénéficie fortement du développement des infrastructures d'IA", réagit pour sa part DZ Bank, qui recommande également l'achat du titre.

"Les prévisions sont légèrement supérieures au consensus, alors même que les attentes du marché étaient déjà particulièrement élevées", note de son côté AlphaValue, qui anticipe une réaction nettement positive du titre en Bourse aujourd'hui et confirme également sa recommandation à l'achat.