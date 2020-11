Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Une prime mensuelle de 100 euros pour rendre le métier d'enseignant plus attractif en France Reuters • 16/11/2020 à 19:07









PARIS, 16 novembre (Reuters) - Une prime mensuelle de 100 euros net sera attribuée à partir du mois de mai prochain aux enseignants débutants, annonce lundi le ministère de l'Education nationale dans un communiqué https://www.education.gouv.fr/communique-de-presse-point-d-etape-du-grenelle-de-l-education-revalorisations-des-personnels-en-2021-307266. Par ailleurs, une prime annuelle d'équipement informatique de 150 euros sera versée dès le mois de janvier à tous les professeurs et psychologues de l'Education nationale. Dans le cadre du budget 2021, rappelle le communiqué, le ministère de l'Education nationale disposera d'une enveloppe de 400 millions d'euros pour revaloriser ses personnels et accompagner la transformation des métiers de l'éducation (500 millions d'euros en année pleine). La prime mensuelle de 100 euros net bénéficiera aux enseignants en début de carrière et vise à "renforcer l'attractivité des métiers de l'enseignement". Elle bénéficiera à 31% des professeurs durant les 15 premières années de carrière pour les personnels titulaires et sera dégressive en fonction de l'ancienneté. Un professeur débutant gagnera ainsi 100 euros nets de plus chaque mois. Un contractuel en début de carrière gagnera 54 euros nets de plus chaque mois. La prime annuelle d'équipement informatique, qui concerne tous les professeurs et psychologues de l'Education nationale, doit leur permettre d'"acquérir ou renouveler en deux ou trois ans un équipement informatique complet (ordinateur, logiciels, éventuellement imprimante)". Le ministère ajoute que 45 millions d'euros seront réservés en 2021 à d'autres mesures catégorielles, notamment pour augmenter l'indemnité des directeurs d'école. (Henri-Pierre André, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.