Une prime COVID pour les aides à domicile d'ici Noël, annonce Macron

PARIS, 4 août (Reuters) - L'Etat et les départements vont conjointement mobiliser une enveloppe de 160 millions d'euros afin que les professionnels de l'aide à domicile puissent bénéficier d'une "prime COVID", à l'image de celle versée aux soignants mobilisés dans la lutte contre l'épidémie de nouveau coronavirus, a annoncé mardi Emmanuel Macron. Avec ces 160 millions d'euros - financés pour moitié pour l'Etat et pour moitié par les départements -, "nous aurons la possibilité d'apporter la prime COVID" aux professionnels du soin à domicile avec un versement prévu "avant Noël", a précisé le président de la République à l'occasion d'un déplacement à Toulon, dans le Var. Les métiers de l'aide à domicile mobilisent environ 320.000 professionnels, des femmes à 97%, qui devraient donc recevoir en moyenne une prime de 500 euros. (Henri-Pierre André et Myriam Rivet)

