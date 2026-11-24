Une plongée saisissante dans l'intimité du défunt pape François, taraudé par le "Diable" et "l'Enfer"

Le pape François, chef de l'Eglise catholique de mars 2013 à son décès en avril 2025, fut aux prises avec "le Diable" et des tourments profonds durant une crise spirituelle survenue en 2021, révèle son journal jusqu'ici inconnu dévoilé mardi par la maison d'édition du Vatican.

C'est un agenda noir plastifié d'apparence anodine - dans lequel Jorge Mario Bergoglio a consigné moments de vie et interrogations intimes de décembre 1992, alors évêque auxiliaire de Buenos Aires, au 18 août 2024 - qui fait désormais l'objet d'une attention internationale. Il sera disponible en France mercredi sous le titre "Le Journal spirituel du pape François" aux éditions Albin Michel.

On doit au cardinal Victor Manuel Fernandez, qui fut très proche du défunt saint-père et dirige depuis 2023 le Dicastère pour la doctrine de la foi, cette publication d'un François "sans fioritures ni prétention" qu'il a annotée. Quatre-vingt-six pages avant son élection (le carnet était un simple agenda pour l'année civile 1992) et 55 pages durant son pontificat.

Le souverain pontife avait dévoilé ses notes au cardinal Fernandez avant de s'éteindre et le prélat avait demandé au pape actuel, Léon XIV, de pouvoir disposer de ce document pour en rendre publics des extraits, 160 pages sélectionnées par thèmes. Le successeur de François avait donné son accord.

Les pages les plus saisissantes de ce carnet concernent le récit de son combat intérieur face aux visions du "Diable" et de "l'Enfer".

"Lors d'un bref retour sur ma vie, j'ai vu les moments où le diable s'est manifesté. Je ne peux oublier son regard les deux premières fois : depuis la voiture, alors que je rentrais chez moi, et dans la chorale au cours de la messe. Cependant, il réapparaît souvent dans différentes situations", peut-on lire à la page du 18 août 2024, la dernière note papale.

"Je n'oublie pas ses yeux menaçants et, en même temps, séduisants", écrit un François "terrifié" à propos du Malin, parlant d'une "présence aux aguets" intervenant parfois en "jouant les innocents ou les distraits".

"Il a essayé de s'approcher et je suis parti en serrant le chapelet dans mes mains, priant la Vierge Marie", confie-t-il.

"ARROGANT"

François dit aussi avoir vu "les portes de l'Enfer" (2018). Il précise en janvier 2021 s'être libéré de ces "rencontres" grâce à l'intercession du Seigneur.

Le défunt pape, qui était d'origine argentine, évoque aussi Satan à propos de son voyage polémique au Chili en janvier 2018, après lequel il avait présenté ses excuses pour avoir exprimé un soutien public à un évêque ayant couvert les agissements d'un prêtre pédophile.

"Dévasté à cause de la situation au Chili", écrit-il en 2021. "C'était difficile pour moi d'admettre ce qui s'était passé au Chili; je ne pensais pas que c'était aussi grave".

A son retour du Chili, il raconte avoir entendu la voix du Diable "triomphant" lui disant : "Aujourd'hui, j'ai atteint tout ce que je voulais."

L'introspection est aussi intense et sans concession dans certains passages, "Jorge" se dépeignant comme un être "arrogant, autosuffisant, cynique et menteur avec lui-même". Migne "renfrognée" dont il a su se départir, "dédain, envie, orgueil" dont il ne se cache pas parfois, "honte" lorsqu'il décèle un sentiment de "toute-puissance".

Ces combats se manifesteront avec le plus d'acuité en 2021 et 2022 puis laisseront place à une vie intérieure plus sereine.

Ce document est rarissime dans l'histoire papale, la plupart des héritiers de la Chaire de saint Pierre ayant exigé que leurs écrits personnels soient brûlés à leur mort, à l'exception de quelques documents signés de Jean-Paul II (1978-2005) rendus publics après son décès.

Il faut remonter à Jean XXIII, décédé en 1963, pour trouver la trace officielle de journaux intimes posthumes.

(Reportage Joshua McElwee, version française Sophie Louet, édité par Benoit Van Overstraeten)