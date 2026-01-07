Une plateforme pharmaceutique canadienne propose Ozempic, produit en Inde, aux patients américains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La plateforme de pharmacie en ligne SaveRxCanada.to a déclaré mercredi qu'elle avait commencé à proposer aux patients américains l'Ozempic, le médicament phare de Novo Nordisk NOVOb.CO contre le diabète, en provenance d'Inde, en raison de la demande croissante d'options moins chères.

La société canadienne a déclaré que les injections d'Ozempic provenant de l'Inde sont vendues à partir d'environ 280 dollars par stylo, alors que les prix pratiqués par les pharmacies de détail américaines varient généralement entre 900 et 1 100 dollars par stylo, en fonction de la dose et de l'endroit.

Un porte-parole de Novo Nordisk a déclaré que l'entreprise allait enquêter sur cette affaire, tandis que la Food and Drug Administration américaine n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

SaveRxCanada.to n'a pas non plus répondu immédiatement à une demande de détails supplémentaires sur l'approvisionnement.

La plateforme propose plusieurs stylos préremplis, dont des doses de 0,25 mg, 0,5 mg et 1 mg, et précise que les produits indiquent clairement le fabricant et le pays d'origine.

Toutes les commandes nécessitent une ordonnance valide et incluent la livraison gratuite.

"De nombreux patients comparent activement les coûts de leurs prescriptions alors que les prix aux États-Unis continuent d'augmenter", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

La plateforme, qui se décrit comme un service international de référencement de prescriptions, a déclaré qu'elle fonctionnait depuis 24 ans en mettant en relation des patients avec des pharmacies agréées en dehors des États-Unis.

Les services pharmaceutiques internationaux ont suscité l'intérêt des consommateurs américains confrontés à l'augmentation de leurs dépenses en médicaments.