Une partie de la hausse du prix de l'électricité sera amortie par le gouvernement

Les livraisons de gaz russes "sont au plus bas", a souligné Agnès Pannier-Runacher avant de se montrer rassurante en affirmant que "l'anticipation du gouvernement permet désormais d'atteindre 92% des stocks stratégiques de gaz à travers notamment la diversification des sources d'approvisionnement."

(AOF) - A l'issue du conseil de défense et de sécurité nationale sur l’énergie qui s'est tenu le vendredi 2 septembre, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a déclaré que le gouvernement français amortirait "une partie de l'augmentation du prix de l'électricité". La ministre a en outre expliqué que "32 réacteurs sont à l'arrêt", tout en précisant que "EDF s’est engagé à redémarrer tous les réacteurs pour cet hiver".

