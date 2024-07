Une panne informatique mondiale paralyse de nombreuses entreprises, les JO-2024 touchés

Des passagers en attente d'embarquement à l'aéroport de Hong-Kong à la suite d'une panne informatique mondiale le 19 juillet 2024 ( AFP / ISAAC LAWRENCE )

Avions cloués au sol, files d'attente dans les aéroports, diffusion interrompue de la chaîne Sky News, Bourse de Londres perturbée: une méga panne informatique paralyse vendredi une partie de l'économie mondiale et les organisateurs des JO de Paris.

"Nous avons connaissance d'un problème affectant les appareils Windows suite à une mise à jour d'une plateforme logicielle tierce. Nous prévoyons une résolution prochaine", a affirmé le géant américain Microsoft à propos de cette panne signalée vers 06h30 GMT.

En cause: une mise à jour liée à l'antivirus proposé par le groupe américain Crowdstrike, affectant Windows et un grand nombre de ses utilisateurs.

Le problème est "identifié" et "en cours de correction", a annoncé son patron, George Kurtz, sur les réseaux sociaux, écartant une cyberattaque ou un problème de sécurité informatique, et précisant que les systèmes Mac et Linux n'ont pas été touchés.

"La cause sous-jacente du problème a été corrigée et plusieurs applications et services Microsoft 365 ont retrouvé leur pleine fonctionnalité. L'impact résiduel affecte encore certains services et applications Microsoft 365 (...) nous surveillons cela de près pour nous assurer que nous progressons vers un rétablissement complet", a encore indiqué Microsoft, dans un message mis à jour sur son site internet.

"C'est une des rares fois où on trouve un logiciel de sécurité à l'origine d'une panne aussi énorme", a commenté Kayssar Daher, expert en cybersécurité chez GitGuardian, interrogé par l'AFP.

Le géant de la tech Microsoft a déclaré vendredi qu'il était en train de prendre des "mesures d'atténuation" après qu'une panne a touché de nombreuses entreprises, et notamment des compagnies aériennes ( ANP / Sem van der Wal )

En attendant, "ces problèmes perturbent les opérations informatiques de Paris 2024", a indiqué le comité d'organisation des JO, à une semaine de la cérémonie d'ouverture, le 26 juillet.

Le système d'accréditation est altéré, empêchant certaines personnes de retirer leur badge, a indiqué à l'AFP une source au sein du comité d'organisation.

De nombreux aéroports sont aussi affectés par la panne, notamment ceux de Zurich, Berlin, d'Amsterdam-Schipol et tous ceux d'Espagne, tandis que plusieurs compagnies aériennes ont fait état de problèmes: les américaines Delta et American Airlines, Air France, l'irlandaise Ryanair, ainsi que trois compagnies indiennes, entre autres.

- Reprise partielle -

Un porte-parole de l'aéroport de Berlin a annoncé la reprise partielle du trafic en milieu de matinée. Auraparavant, il avait annoncé "des retards dans l'enregistrement".

L'aéroport international de Berlin bloqué par une panne technique le 19 juillet 2024 ( AFP / RALF HIRSCHBERGER )

La compagnie aérienne néerlandaise KLM, membre du groupe Air France-KLM, a suspendu "la majeure partie de ses opérations, la panne informatique "rendant impossible la gestion des vols".

Le gestionnaire des aéroports espagnols Aena, premier opérateur aéroportuaire au monde en nombre de passagers, a fait état de possibles "retards", soulignant que cet "incident technique mondial affecte principalement les points d'enregistrement et d'information des passagers".

En attendant que la panne soit réglée, le gestionnaire a indiqué effectuer certaines opérations "à l'aide de systèmes manuels", tout comme le transporteur indien à bas prix SpiceJet, qui est revenu à l'enregistrement et à l'embarquement manuels.

Selon l'agence de presse Press Trust of India, des passagers étaient "bloqués" dans la région côtière de Goa, prisée des vacanciers, à cause d'un problème technique qui touche l'enregistrement.

Ryanair, de son côté, conseillait à "tous les passagers d'arriver à l'aéroport au moins trois heures avant l'heure de départ prévue".

A Beauvais, en France, d’où opèrent les compagnies à bas-coûts Ryanair et Wizz Air, les opérations se déroulent normalement, selon le tableau en direct des vols et arrivées sur le site internet de l'aéroport.

- Hôpitaux touchés aux Pays-Bas -

Plusieurs hôpitaux aux Pays-Bas ont indiqué être touchés par la panne, entraînant la fermeture d'un service d'urgences et le report d'opérations.

Le plus important opérateur ferroviaire britannique a, lui, évoqué de "potentielles annulations de dernière minute", les compagnies ne pouvant accéder à certains systèmes concernant les conducteurs.

"D'autres systèmes-clés, notamment nos plateformes d'information des clients en temps réel, sont également affectés", poursuit le message, incitant les passagers à se renseigner avant leur trajet.

Les Bourses mondiales reculaient, inquiètes à cause de cette panne qui a également empêché les indices des Bourses de Londres et Milan d'afficher leur taux de variation à leur heure habituelle d'ouverture. Elles ont finalement commencé à coter avec une vingtaine de minutes de retard.

Dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action du groupe CrowdStrike a chuté de plus de 10%.

Les titres de Microsoft perdaient quant à eux environ 1,5% vers 11H00 GMT.

CrowdStrike s'appuie beaucoup sur l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (machine learning) et propose notamment une plateforme de protection numérique nommée Falcon.

Sa capitalisation boursière, qui correspond au montant total de ses actions disponibles sur les marchés boursiers, s'élève à 83 milliards de dollars.