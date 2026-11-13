Une panne de plusieurs heures chez Microsoft perturbe les entreprises et les administrations publiques dans le monde entier

Une panne de plus de 12 heures de Microsoft Outlook et Teams a paralysé vendredi les communications des entreprises et des administrations publiques à l’échelle mondiale, contraignant certaines organisations à recourir aux télécopieurs et entraînant l’interruption d’au moins un rachat d’obligations en Europe.

Microsoft MSFT.O a déclaré que des problèmes de serveurs étaient à l’origine de l’incident, qui a également affecté son assistant IA Copilot, et qu’un déploiement à plus grande échelle de correctifs logiciels commençait à stabiliser le système. L’entreprise a précisé n’avoir connaissance d’aucune activité malveillante.

Outlook et Teams comptent parmi les applications professionnelles les plus utilisées, avec des centaines de millions d’utilisateurs. Cette panne a empêché les utilisateurs d’effectuer des tâches essentielles telles que l’envoi d’e-mails, la gestion des agendas et l’organisation de réunions virtuelles.

Selon des communiqués publics, cette panne a touché des administrations publiques de l’Australie au Japon en passant par les États-Unis, entraîné des retards chez des sociétés de courtage, empêché certaines entreprises de publier leurs résultats financiers et contraint des compagnies aériennes à avertir leurs clients de retards de communication.

Les organisations qui hébergent les services Microsoft sur leurs propres serveurs, plutôt que dans le cloud, ont été relativement épargnées.

UNE NOUVELLE PANNE POUR MICROSOFT

Cette panne est l’une des plus longues de l’histoire de Microsoft et la deuxième interruption de ses services cette année.

Microsoft a indiqué que la panne avait spécifiquement touché les fonctionnalités liées à Exchange Online – sa plateforme de messagerie et de gestion des agendas basée sur le cloud –, laissant les applications non connectées opérationnelles.

Cet incident renforce les interrogations quant à la dépendance mondiale vis-à-vis d’une poignée de géants de la technologie qui fournissent à la fois les logiciels essentiels et l’infrastructure cloud qui les sous-tend.

L'action Microsoft a reculé de 1,7% avant l'ouverture, sous-performant l'ensemble du marché. Elle a toutefois progressé d'environ 8% depuis le début de l'année.

“Le plus inquiétant, c’est que ce n’est pas la première panne de Microsoft 365 cette année”, a déclaré Josh Gilbert, analyste de marché chez eToro.

“Si la fiabilité commence à apparaître comme un problème récurrent, cela donne à tous les services informatiques une raison de réfléchir à deux fois avant de confier une part encore plus importante de leur activité à un seul fournisseur.”

Pourtant, certains analystes se demandent si de tels incidents peuvent pousser les clients vers la concurrence, compte tenu des coûts de migration élevés liés au remplacement d’outils si profondément intégrés dans les opérations quotidiennes.

Microsoft a connu une panne de ses services 365 en janvier de cette année, ainsi qu’en octobre de l’année dernière. Le mois dernier , l’entreprise a signalé une panne de sa plateforme cloud Azure qui a affecté sa suite de logiciels de productivité, ainsi qu’un large éventail de secteurs d’activité à travers le monde.

LES TRANSACTIONS ONT DÛ ÊTRE CONFIRMÉES PAR FAX

Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré que celui-ci collaborait avec Microsoft afin de trouver une solution à la panne qui a touché des organisations telles que le NHS et la police métropolitaine de Londres.

L’impossibilité d’accéder aux e-mails et à d’autres services a entravé la capacité de la police métropolitaine à signaler certains délits en ligne, bien que sa capacité à répondre aux appels n’ait pas été affectée.

Le NHS a indiqué que ses services locaux se tournaient vers des solutions de remplacement, telles que l’utilisation de systèmes informatiques ou de dossiers papier.

Pour les entreprises, les répercussions ont été généralisées.

L’opérateur boursier européen Euronext a signalé des perturbations au niveau de ses e-mails, l’assureur britannique Aviva a activé ses systèmes de secours pour ses conférences téléphoniques sur les résultats financiers et le géant danois du transport maritime Maersk a averti ses clients de retards dans les mises à jour.

Les géants américains de l’IA OpenAI et Anthropic ont également rencontré des problèmes avec les connecteurs Microsoft, tandis que les compagnies aériennes indiennes IndiGo INGL.NS , Akasa Air et Air India ont indiqué que leurs services d’assistance par e-mail avaient été affectés.

Cette panne a également perturbé la gestion de fonds au sein de sociétés de courtage, d’assureurs vie et de sociétés de gestion de fonds taïwanaises. L’une de ces sociétés est même allée jusqu’à annuler une opération de rachat d’obligations, a déclaré à Reuters une source proche du dossier.

Une autre société financière taïwanaise a dû recourir au fax pour confirmer ses transactions, a indiqué une deuxième source.

Aux États-Unis, le constructeur de camions électriques Workhorse Group WKHS.O a reporté jeudi la publication de ses résultats au 16 novembre, tandis que le groupe suisse Richemont CFR.S a brièvement retardé vendredi l’annonce de ses résultats du premier semestre .

En Australie, où l’agence de renseignement et la police fédérale figuraient parmi les organisations touchées par la panne, le ministre chargé de la cybersécurité, Tony Burke, a déclaré que Microsoft ne soupçonnait pas de cyberattaque.

“Les répercussions auxquelles ils sont confrontés… concernent principalement les systèmes de messagerie électronique”, a ajouté le ministre.