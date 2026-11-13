Une panne chez Microsoft dure depuis des heures, perturbant Outlook et Teams pour des milliers d'utilisateurs

Microsoft 365, Outlook, Teams et d’autres applications de la société MSFT.O sont restées perturbées à des milliers d’utilisateurs pendant plus de cinq heures jeudi, cette panne affectant également les connecteurs utilisés par les services d’IA d’OpenAI et d’Anthropic.

À 18 h (heure de l'Est), Microsoft a indiqué qu'il travaillait toujours à la remise en service des serveurs affectés et qu'il constatait une reprise partielle, les utilisateurs se reconnectant progressivement. Selon Downdetector, le nombre de signalements de problèmes avec Outlook a atteint un pic de 138 058 vers 13 h (heure de l'Est) avant de retomber à environ 34 490 en fin de journée.

Plus tôt dans la journée, l’entreprise avait indiqué que plusieurs serveurs étaient devenus indisponibles de manière inattendue en raison d’une charge élevée, et non d’une augmentation du trafic.

"Nous avons pris connaissance des signalements d’utilisateurs rencontrant des problèmes avec les services Microsoft 365, principalement liés à Exchange Online, et nous menons actuellement une enquête", a déclaré un porte-parole de Microsoft.

À 17 h 47 (heure de l’Est), le nombre de signalements de problèmes avec Microsoft 365 était tombé à près de 13 000 utilisateurs, tandis que 763 signalements concernaient des utilisateurs ayant des difficultés à accéder à Teams, selon Downdetector.

Le géant technologique avait alors indiqué que les serveurs remis en service étaient restés stables jusqu’à présent et qu’il redirigeait le trafic vers des itinéraires alternatifs dans la mesure du possible, tout en rationalisant le processus visant à remettre en ligne les serveurs encore affectés.

"À mesure que la capacité est rétablie, les utilisateurs pourraient constater un rétablissement progressif à mesure que leurs clients se reconnectent", a déclaré Microsoft dans un communiqué.

LES ENTREPRISES EN RESSENTENT LES CONSÉQUENCES

OpenAI a indiqué enquêter sur un problème lié aux connecteurs Microsoft, dans lequel les nouvelles connexions risquent d’être interrompues et les outils ne fonctionnent pas comme prévu.

Anthropic a indiqué avoir identifié un problème chez un fournisseur en amont affectant son connecteur Microsoft 365.

Microsoft a signalé le mois dernier une panne de sa plateforme cloud Azure qui a affecté la suite de logiciels de productivité du géant technologique, ainsi qu’un large éventail de secteurs d’activité à travers le monde.

Le constructeur de camions électriques Workhorse Group WKHS.O , qui devait publier ses résultats du troisième trimestre le 12 novembre, a reporté cette annonce au 16 novembre, invoquant des perturbations opérationnelles causées par la panne mondiale de Microsoft.