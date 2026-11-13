Une panne chez Microsoft affecte Outlook, Teams et Copilot dans le monde entier

Vendredi, Outlook, Teams et Copilot de Microsoft étaient toujours hors service alors que l’une des pires pannes de l’entreprise s’étendait au-delà de 12 heures, perturbant les communications des entreprises et des administrations publiques du monde entier.

Microsoft a imputé la panne à des problèmes de serveurs et a déclaré n’avoir connaissance d’aucune activité malveillante. Dans sa dernière mise à jour publiée vendredi, l’entreprise a indiqué observer des signes de stabilisation après avoir déployé plus largement des correctifs visant à assurer un rétablissement durable des services.

Cette perturbation a touché des administrations publiques en Australie, au Japon et aux États-Unis, et a entraîné des perturbations au sein de sociétés de courtage, des retards dans la publication des résultats financiers de certaines entreprises, ainsi que des avertissements de la part des compagnies aériennes informant leurs clients de retards dans la communication.

LES TRANSACTIONS ONT DÛ ÊTRE CONFIRMÉES PAR FAX

En Europe, l’opérateur boursier Euronext a indiqué que ses équipes chargées des cotations rencontraient des problèmes de communication par e-mail, tandis que l’assureur britannique Aviva a déclaré qu’il mettait en place des plans de secours pour la présentation de ses résultats. La compagnie maritime danoise Maersk a averti ses clients de retards dans la réception des e-mails et des mises à jour.

Les entreprises américaines spécialisées dans l’IA, OpenAI et Anthropic, ont déclaré avoir rencontré des problèmes avec les connecteurs Microsoft, tandis que les compagnies aériennes indiennes IndiGo INGL.NS , Akasa Air et Air India ont indiqué que leurs services d’assistance par e-mail avaient été affectés.

Cette panne a également perturbé la gestion des fonds au sein de sociétés de courtage, d’assureurs vie et de sociétés de gestion de fonds taïwanaises. L’une de ces sociétés est même allée jusqu’à annuler une opération de rachat d’obligations, a déclaré à Reuters une source proche du dossier.

Une autre société financière taïwanaise a dû recourir au fax pour confirmer ses transactions, a indiqué une deuxième source.

Aux États-Unis, le constructeur de camions électriques Workhorse Group WKHS.O a reporté jeudi la publication de ses résultats au 16 novembre, tandis que le groupe suisse Richemont CFR.S a brièvement retardé vendredi l’annonce de ses résultats du premier semestre.

CES PERTURBATIONS POURRAIENT NUIRE À MICROSOFT À LONG TERME

Il s’agit de la deuxième perturbation affectant les services Microsoft 365 cette année.

Josh Gilbert, analyste de marché chez eToro, a déclaré que les investisseurs allaient probablement faire l’impasse sur cette panne pour l’instant, car rares sont les clients capables de se détacher du jour au lendemain de l’écosystème Microsoft.

“Le plus inquiétant, c’est que ce n’est pas la première panne de 365 cette année, et si la fiabilité commence à apparaître comme un problème récurrent, cela donnera à tous les services informatiques une raison d’y réfléchir à deux fois avant de confier une part encore plus importante de leur activité à un seul fournisseur”, a-t-il déclaré.

Microsoft a connu une panne de ses services 365 en janvier de cette année, ainsi qu’en octobre de l’année dernière. Le mois dernier , l’entreprise a signalé une panne de sa plateforme cloud Azure qui a affecté sa suite de logiciels de productivité, ainsi qu’un large éventail de secteurs d’activité à travers le monde.

IMPACT SUR LES SYSTÈMES DE MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE

Le ministre australien de la Cybersécurité, Tony Burke, a déclaré que Microsoft estimait ne pas être confronté à une cyberattaque.

“L’impact auquel ils sont confrontés… touche principalement les systèmes de messagerie”, a ajouté le ministre.

Les services de renseignement australiens et la police fédérale figuraient parmi les organisations touchées par la panne vendredi.

La Chambre des représentants des États-Unis a indiqué que la panne avait affecté ses utilisateurs et que ses ingénieurs collaboraient avec Microsoft , tandis que le secrétaire général adjoint du Cabinet japonais, Masanao Ozaki, a déclaré aux journalistes que la panne affectait l’infrastructure des systèmes d’information du gouvernement.

Dans un avis sur l’état du service, Microsoft a indiqué que les fonctionnalités des services Microsoft 365 dépendant d’Exchange Online et de la messagerie électronique étaient affectées, tandis que les éléments ne reposant pas sur Exchange Online restaient opérationnels. Exchange Online est la plateforme de messagerie cloud de l’entreprise qui prend en charge les e-mails, le calendrier, les contacts et les tâches.