Une ouverture confiante attendue à Wall Street

Wall Street se dirige vers un début de séance plutôt positif, à en croire les futures sur le S&P 500 ( 0,5%) et le Nasdaq 100 ( 0,4%), dans un contexte de confiance modérée concernant les questions géopolitiques et les perspectives de l'IA.

Pour rappel, le Dow Jones et le S&P 500 ont terminé jeudi sur des replis de l'ordre de 0,35%, à respectivement 52 297 et 7 592 points, tandis que le Nasdaq 100 a fini la séance sur un retrait comparable de 0,3%, à 28 289 points.

"Cette semaine a été un peu plus calme sur le plan politique et géopolitique après les élections de mi-mandat", constate LBP AM, notant que les prix du pétrole restent 20 USD sous leur niveau d'avant les élections en l'absence d'escalade militaire américaine en Iran, même si les négociations peinent à véritablement avancer.

La société de gestion salue aussi la bonne nouvelle que constitue la reprise des négociations trilatérales entre l'Ukraine, la Russie et les Etats-Unis, même si elle reconnaît que l'on est encore loin d'un accord de cessez-le-feu.

"Comme nous le pensions, les craintes de l'impact de la vague démocrate sur l'IA se sont un peu calmées, de telle sorte que les actions de la tech sont revenues à leur niveau d'avant les élections", ajoute LBP AM, pour qui l'issue du scrutin ne devrait pas véritablement remettre en cause le rythme des déploiements d'IA.

L'inflation toujours sous surveillance

"Dans ce contexte, c'est l'inflation qui est revenue sur le devant de la scène cette semaine. L'inflation américaine plus élevée que prévu en octobre a provoqué un repricing à la hausse des taux malgré la baisse du prix du pétrole", poursuit-elle.

La question de l'inflation reste d'ailleurs au coeur des attentions ce vendredi, avec la publication, il y a une demi-heure, d'un indice des prix à la production en hausse de 0,3% en octobre par rapport au mois précédent, contre un consensus de 0,4% et après un bond de 1,4% en septembre.

Exprimée en rythme annuel, l'inflation américaine au niveau des prix à la production a toutefois accéléré légèrement, passant de 6,3% en septembre à 6,5% le mois dernier, soit son rythme le plus élevé depuis près de quatre ans (7,4% en novembre 2022).

Microsoft attendu au tournant après sa panne

Dans l'actualité des valeurs, Microsoft pourrait se trouver sous le feu des projecteurs alors qu'une panne affectant plusieurs de ses services, dont Outlook, Teams et Copilot, s'est propagée en Europe et en Asie-Pacifique, après avoir touché des dizaines de milliers d'utilisateurs aux Etats-Unis.

Sur le front des publications, le spécialiste des équipements de réseaux Cisco a publié jeudi soir des résultats supérieurs aux attentes pour son 1er trimestre fiscal et relevé ses ambitions dans les infrastructures d'intelligence artificielle.

De son côté, l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs Applied Materials a dévoilé des bénéfices en forte progression pour son dernier trimestre 2025-2026, profitant lui aussi d'une demande vigoureuse liée à l'essor de l'IA.

Cerebras Systems est attendu en forte progression à l'ouverture, soutenu par des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, des perspectives favorables et l'annonce d'un partenariat avec Microsoft pour ce fabricant de processeurs d'IA.