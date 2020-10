Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Une otage suisse tuée au Mali Reuters • 09/10/2020 à 22:07









ZURICH, 9 octobre (Reuters) - La Suisse a dit vendredi avoir été informée par les autorités françaises qu'une otage suisse détenue au Mali depuis quatre ans était décédée. "Elle aurait été tuée par les ravisseurs de l'organisation terroriste islamiste Jama'at Nasr al-Islam wal Muslim (Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, NDLR) il y a environ un mois", a déclaré le département fédéral des Affaires étrangères sur son site. "Les circonstances exactes de l'assassinat de l'otage suisse ne sont pas encore claires. Les autorités françaises ont été informées de cette exécution par l'intermédiaire de l'otage française récemment libérée", a ajouté le ministère. Sophie Pétronin, 75 ans, a été libérée cette semaine au Mali où elle avait été enlevée en décembre 2016. Elle a regagné Paris vendredi à la mi-journée. "C'est avec une grande tristesse que j'ai appris la mort de notre concitoyenne", a déclaré le conseiller fédéral et chef de la diplomatie suisse Ignazio Cassis. "Je condamne cet acte cruel et exprime mes plus sincères condoléances aux proches de la victime." En collaboration avec les autorités maliennes et d'autres partenaires, les autorités suisses ont travaillé ces quatre dernières années pour que la citoyenne suisse soit libérée et puisse retrouver sa famille. A plusieurs reprises, les membres du Conseil fédéral ont fait pression sur les autorités maliennes pour demander sa libération, a ajouté le ministère. (Silke Koltrowitz; version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.