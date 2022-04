Une nouvelle page s’ouvre pour Figeac Aéro

(AOF) - Sur une place parisienne dans le rouge, Figeac Aéro progresse de 2,38% à 5,59 euros par action. C’est un nouveau chapitre qui s’ouvre pour l’équipementier aéronautique qui est parvenu à un accord avec l'ensemble de ses partenaires financiers, en vue de la réalisation d'un ensemble d'opérations indissociables aboutissant à sa restructuration financière.

" Cet accord global marque une nouvelle étape dans le développement du groupe qui renforce ses fonds propres, adapte le rythme de remboursement de sa dette à un niveau en adéquation avec la mise en œuvre du plan stratégique Route 25 et conforte sa position de liquidité ", s'est félicité Jean-Claude Maillard, le PDG de Figeac Aéro.

" Doté d'un nouvel actionnaire de référence et conforté financièrement, Figeac Aéro sécurise son avenir industriel ", a ajouté le dirigeant.

Dans le détail, Figeac Aéro va consolider ses fonds propres via un renforcement de l'investissement de Tikehau Ace Capital. L'augmentation de capital réservée à laquelle Tikehau Ace Capital s'est engagé à souscrire, d'un montant initial de 35 millions d'euros, est portée à un montant maximum de 58,5 millions.

De plus, Figeac Aéro a également signé un accord avec des partenaires bancaires sur un rééchelonnement des financements existants jusqu'en 2028 et l'obtention de nouveaux PGE (prêts garantis par l'Etat) d'un montant de 66 millions, et de nouveaux financements sur actifs pour 32 millions, pour renforcer sa liquidité.

En parallèle, Figeac Aéro a aussi annoncé le rachat partiel des Ornanes 2022 à hauteur de 20 millions d'euros de valeur nominale et la proposition de modification des termes des Ornanes 2022, avec notamment une prorogation de l'échéance des Ornanes 2022 à octobre 2028, une augmentation du ratio de conversion de 1:1 à 1:3,4, et une augmentation du coupon à 1,750%. Cette proposition est soutenue par un groupe de porteurs représentant plus de la moitié de l'encours.

Enfin, la réalisation de l'augmentation de capital réservée à Tikehau Ace Capital s'accompagnerait d'un changement dans la composition du Conseil d'administration de la société qui lui permettrait de tenir compte de la nouvelle structure actionnariale du groupe, à savoir 4 administrateurs désignés sur proposition de M. Maillard, 2 administrateurs désignés sur proposition de Tikehau Ace Capital et 2 administrateurs indépendants. M. Maillard resterait, quant à lui, PDG de la société.

Pour son exercice 2021-2022, Figeac Aéro vise un chiffre d'affaires compris entre 265 et 280 millions d'euros, un Ebitda courant compris entre 28 et 33 millions et un free cash flow compris entre 4 et 7 millions d'euros.

Le groupe précise qu'il n'est pas exposé directement à l'Ukraine et à la Russie et ne rencontre, à date, aucune rupture de ses approvisionnements sur l'ensemble de ses sites industriels.

Pour son exercice 2024-2025, le groupe vise un chiffre d'affaires compris entre 400 et 430 millions d'euros, un Ebitda courant compris entre 67 et 73 millions et un free cash flow compris entre 20 et 28 millions d'euros.

Néanmoins, "le conflit en cours et les tensions géopolitiques associées pourraient avoir un impact sur l'économie mondiale et pourraient donc peser sur la performance à long terme", prévient Figeac Aéro.

Phase de consolidation dans l’aéronautique

La taille des acteurs français est très limitée comparée à celle de leurs concurrents américains. D'où la nécessité de regrouper ces intervenants, permettant ainsi de faire progresser le budget alloué à la recherche et au développement et de faire le poids dans des appels d'offres internationaux. Le fonds d'investissement Aéro Partenaires a été lancé en 2020 pour accompagner ce mouvement. Il a été créé par la société d'investissement Ace Capital Partners, filiale de Tikehau Capital, avec l'Etat français, Airbus, Safran, Dassault Aviation et Thales. Ce fonds a réalisé plusieurs opérations sur 2021.