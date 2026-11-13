Une nouvelle année de solides performances se dessine (IDI)

Une nouvelle année de solides performances se dessine

PUBLICATION RES./CA

IDI poursuit sur la lancée d’une année 2025 déjà solide, avec un ANR en hausse de 7,8 % sur les neuf premiers mois de 2026. Le T3 a apporté peu d’éléments nouveaux, mais la dynamique d’ensemble reste convaincante. Le groupe parvient à monétiser ses investissements matures tout en développant la prochaine génération de sociétés en portefeuille, le tout soutenu par une importante flexibilité financière. Sur un marché du capital-investissement où les sorties restent difficiles, cette capacité à créer de la valeur et à la concrétiser continue de distinguer IDI.

ACTUALITÉ

L’ANR par action a atteint 101,54 € à fin septembre, en hausse de 7,8 % depuis le début de l’année sur une base ajustée du dividende et stable par rapport au trimestre précédent.

Les revenus d’investissement ont atteint 65,2 M€ sur les neuf premiers mois de 2026, contre 29,2 M€ un an auparavant. Le résultat net part du groupe a progressé à 54,7 M€, contre 16,2 M€.

Seuls les investissements cotés et les actifs liquides ont été réévalués au T3 ; les participations non cotées sont restées à leurs valorisations de juin.

La trésorerie nette et les actifs liquides s’élevaient à 200,3 M€, pour une capacité d’investissement totale de 233,6 M€, incluant 35 M€ de lignes de crédit non tirées.

Le groupe a finalisé la cession de Winncare au S1 et a réaffirmé le projet de cession de CFDP à AG2R La Mondiale d’ici la fin de l’année, sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires. S4BT et Groupe PLC ont également poursuivi leur croissance externe avec les acquisitions respectives de HotelHub et de Floralpina.

ANALYSE

La création de valeur se poursuit

Après une hausse de 8 % de l’ANR en 2025, IDI est en bonne voie pour réaliser une nouvelle année solide. Cette performance est particulièrement remarquable dans un contexte difficile pour le capital-investissement, où la hausse des coûts de financement et l’atonie des cessions continuent de peser sur les rendements. IDI n’a pas échappé au cycle, mais son positionnement sur des entreprises de taille intermédiaire rentables, présentes sur des marchés de niche, et son approche relativement prudente de l’endettement l’ont aidé à le traverser. La capacité du groupe à générer des rendements sans dépendre excessivement de l’expansion des multiples reste, selon nous, un facteur clé de différenciation.

Monétiser sans précipiter les sorties

Les revenus d’investissement ont plus que doublé pour atteindre 65,2 M€ sur les neuf premiers mois de 2026, portant le résultat net à 54,7 M€, soit plus de trois fois le niveau de l’an dernier. L’essentiel des gains a été comptabilisé au S1, avec 59,3 M€ de gains de juste valeur dans le capital-investissement européen. Cela reflète la poursuite de l’appréciation du portefeuille d’IDI, ainsi que la monétisation d’investissements arrivés à maturité. Le groupe a cédé Winncare après plus d’une décennie de détention, au cours de laquelle le chiffre d’affaires a plus que triplé, tandis que la cession prévue de CFDP offre une nouvelle occasion de matérialiser la valeur créée.

Parallèlement, IDI continue de créer de la valeur au sein de son portefeuille existant. S4BT a renforcé sa présence internationale grâce à l’acquisition de HotelHub, tandis que Groupe PLC a développé ses activités de développement et de fabrication sous contrat dans la nutraceutique avec Floralpina. Ces deux opérations s’inscrivent dans l’approche éprouvée de croissance externe d’IDI, qui soutient le développement de ses participations en amont de futures cessions.

La stratégie reste simple : développer des leaders sur des marchés de niche, matérialiser la valeur lorsque des occasions se présentent et réinvestir de manière sélective.

Une capacité d’investissement sans pression

IDI conserve une situation financière solide, avec 772 M€ de capitaux propres et une capacité d’investissement de 233,6 M€, dont 35 M€ de lignes de crédit non tirées. Cette importante flexibilité financière permet au groupe de saisir de nouvelles occasions sans mettre son bilan sous pression. Dans un marché du capital-investissement où le financement reste difficile, il s’agit d’un avantage concurrentiel. IDI peut se permettre de rester sélectif.

La qualité de nouveau à prix réduit

Nous restons positifs sur IDI. Malgré la poursuite de la croissance de l’ANR, la décote sur l’ANR s’est de nouveau creusée pour atteindre environ 34 %, après être passée sous les 20 % à la mi-2025. Nous y voyons un point d’entrée attractif dans un véhicule d’investissement de qualité en capital-investissement. Les récentes pressions liées aux demandes de rachat chez Partners Group mettent en évidence les difficultés de liquidité auxquelles sont confrontés certains segments du secteur du capital-investissement. La structure à capital permanent d’IDI offre un avantage distinct : la direction n’est pas contrainte de céder des actifs pour honorer les demandes de rachat des investisseurs et peut faire preuve de patience lorsque les conditions de sortie sont défavorables.

L’historique de performance à long terme d’IDI parle de lui-même, soutenu par une allocation disciplinée du capital, des capitaux permanents et un fort alignement des intérêts de la direction et des actionnaires. Certes, la liquidité limitée du titre justifie une décote, mais nous estimons que la valorisation actuelle offre une occasion attrayante aux investisseurs de long terme. La patience reste essentielle, et IDI a démontré à maintes reprises qu’il sait en tirer parti.

IMPACT

Les résultats des 9M-26 laissent nos estimations globalement inchangées. Nous maintenons notre recommandation positive, soutenue par la croissance continue de l’ANR, une solide flexibilité financière et une décote sur l’ANR de plus en plus attractive.