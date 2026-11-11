Une note de lourdeur pour E.ON après des résultats sans surprise

E.ON, le numéro deux allemand de l'énergie, a fait état mercredi de résultats à neuf mois en ligne avec les attentes et confirmé dans la foulée ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2026.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le groupe basé à Essen a vu son résultat opérationnel (Ebitda) ajusté rester stable à 7,1 milliards d'euros, comme s'y attendaient les analystes.

Son bénéfice net ajusté a quant à lui progressé de 4% à 2,2 milliards d'euros, une performance là encore conforme aux estimations.

Il entend toujours dégager en 2026 un bénéfice d'exploitation ajusté compris entre 9,4 et 9,6 milliards d'euros et un résultat net ajusté entre 2,7 et 2,9 milliards d'euros.

Des investissements et un endettement en hausse

E.ON, qui a accru de 2% à 5,2 milliards d'euros ses investissements sur les neuf premiers mois de l'année, précise que son endettement net s'est alourdi en conséquence à 47,6 milliards d'euros, contre 46,7 milliards un an plus tôt.

Malgré ces annonces sans grande surprise, le titre perdait 1,33% à 8,7840 euros vers 12h00, enregistrant l'une des plus fortes baisses de l'indice DAX de la Bourse de Francfort, lui-même en hausse de 0,7%.

Les analystes de Deutsche Bank et RBC rappellent que le cours de Bourse d'E.ON reste fortement influencé par l'actualité réglementaire, qu'il s'agisse des perspectives liées au report des décisions sur le coût du capital (WACC) en Allemagne ou des incertitudes entourant les consultations tarifaires préliminaires qui sont actuellement en cours en Suède.