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PLUIE DE DONNÉES: VENTES AU DÉTAIL, PRODUCTION INDUSTRIELLE, ETC.

Les investisseurs ont été accueillis mardi par un tourbillon de données économiques, et il n’y a rien d’autre à faire que de commencer par le début.

Le chiffre d'affaires des détaillants américains USRSL=ECI a progressé de 0,2 % en octobre, affichant un ralentissement conforme aux prévisions par rapport à la hausse de 0,8 % enregistrée en septembre.

En examinant de plus près , les hausses de 1,5 % enregistrées dans les secteurs de l’essence et de la santé ont contribué à la progression globale, tout comme le bond de 1,2 % du segment de la vente au détail hors magasin — qui inclut les achats en ligne. Le chiffre d’affaires du commerce de détail divers a bondi de 4,7 %.

Les dépenses à la pompe ont bondi de 30,3 % en glissement annuel.

Une baisse de 1,6 % dans le secteur de l’automobile et des pièces détachées, ainsi qu’une diminution de 2,3 % dans celui de l’ameublement, ont freiné la progression globale.

La faible hausse de 0,2 % enregistrée dans les services de restauration suggère que les consommateurs se serrent un peu la ceinture, en réduisant leurs dépenses discrétionnaires.

Le chiffre de contrôle, qui exclut les automobiles, l’essence, les matériaux de construction et les services de restauration — et qui est le plus étroitement corrélé à la composante « dépenses de consommation » du PIB — a largement dépassé les attentes des analystes, avec une hausse de 0,6 %, prolongeant ainsi la progression de 0,5 % (révisée à la hausse) enregistrée le mois précédent. Le consensus tablait sur une hausse de 0,4 %.

« Nous n’irions pas jusqu’à dire que les consommateurs font des folies, mais ils ne se restreignent certainement pas », écrit Oren Klachkin, économiste spécialisé dans les marchés financiers chez Nationwide. « Les prix élevés et les taux d’intérêt poussent certains à opter pour des produits moins chers et à se montrer plus judicieux, mais des fondamentaux solides et l’effet stimulant des achats de Noël anticipés maintiennent les consommateurs dans une dynamique de consommation. »

Retail sales and retail stocks

Dans un autre registre, la production industrielle USIP=ECI a reculé de manière inattendue de 0, 4 % le mois dernier, inversant la solide hausse de 0,7 % enregistrée le mois précédent. Les analystes tablaient sur une maigre progression de 0,1 %.

La croissance de la production manufacturière a réitéré la hausse de 0,3 % enregistrée en septembre, dépassant le consensus de 0,2 %.

En y regardant de plus près , la hausse de 4,4 % enregistrée dans le secteur des véhicules automobiles et des pièces détachées a été contrebalancée par une baisse de 4,3 % dans celui des services publics (un renversement par rapport à septembre). Une hausse de 2,1 % de la production dans le secteur des hautes technologies suggère que la demande liée à l’IA ne faiblit pas. Hors hautes technologies, la production a reculé de 0,5 %.

Ces données « suggèrent que la reprise du secteur manufacturier commence à s’essouffler », explique Samuel Tombs, économiste en chef pour les États-Unis chez Pantheon Macroeconomics. « La vague de constitution de stocks visant à se prémunir contre les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, liées au conflit au Moyen-Orient, s’estompe probablement à présent, et les hausses rapides des prix pèsent sur la demande. »

Le taux d’utilisation des capacités USCAPU=ECI , indicateur de la marge de manœuvre économique, a reculé de 0,4 point de pourcentage pour s’établir à 76,4 %, un résultat inférieur aux prévisions de 76,8 %.

Industrial production and capacity use

Par ailleurs, le coût des marchandises importées aux États-Unis USIMP=ECI , hors droits de douane, a augmenté de 1,1 % le mois dernier, selon les données du ministère du Travail, un résultat identique à celui de septembre et supérieur à la hausse de 0,7 % prévue par les économistes.

En y regardant de plus près , une hausse de 3,7 % du pétrole, une augmentation de 1,7 % des fournitures industrielles et une croissance de 1,5 % des biens d’équipement ont largement contribué à cette hausse. Les prix des importations hors pétrole ont augmenté d’un taux plus raisonnable de 0,8 %.

Parallèlement, le coût des exportations américaines a également augmenté de 1,1 %, sous l’effet d’une hausse de 2,1 % des fournitures industrielles.

La croissance en glissement annuel des prix à l’importation et à l’exportation n’est pas disponible en raison d’un manque de données pour l’année précédente, lié à la fermeture des services publics.

Import prices and the dollar

Du côté du secteur immobilier, le moral des constructeurs de logements a surpris à la baisse ce mois-ci en chutant à son niveau le plus pessimiste depuis avril 2012, époque où « Call Me Maybe » faisait fureur et où « Hunger Games » faisait salle comble dans les multiplexes.

L’indice du marché immobilier « USNAHB=ECI » de la National Association of Home Builders (HMI) a chuté de manière inattendue de 4 points pour s’établir à 25, au lieu de se maintenir à 29 comme le prévoyait le consensus.

Pour la NAHB, le seuil entre optimisme et pessimisme dans le secteur est fixé à 50. Le HMI stagne en dessous de ce niveau depuis maintenant 31 mois.

« Le marché immobilier est confronté à toute une série de défis liés à l’offre, notamment la hausse des coûts des matériaux de construction due aux droits de douane, une pénurie persistante de main-d’œuvre dans le secteur du bâtiment et une réglementation excessive qui nuit à l’accessibilité au logement », écrit Robert Dietz, économiste en chef de la NAHB. « Des taux hypothécaires supérieurs à 7 %, une confiance des consommateurs en baisse et des perspectives économiques incertaines freinent les acheteurs. »

L’indice S&P 1500 du secteur de la construction résidentielle .SPCOMHOME a reculé de 4,7 % depuis le début de l’année, alors que le S&P 500 a progressé de 6,8 % sur la même période.

Homebuilder sentiment

Enfin, une donnée datant du mois de septembre montre que les stocks des entreprises USBINV=ECI ont augmenté de 0,5 %, conformément aux prévisions.

Selon le ministère du Commerce, les stocks du secteur privé ont contribué à hauteur de 1,6 point de pourcentage au PIB du troisième trimestre.

(Stephen Culp)

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