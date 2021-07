Une meilleure façon de préparer sa retraite : la stratégie dynamique de date cible

Les investisseurs à long terme sont confrontés à des challenges pour investir dans les obligations alors que les taux d'intérêt ultra-bas voire négatifs sont omniprésents.

Les investisseurs à long terme sont confrontés à des challenges pour investir dans les obligations alors que les taux d'intérêt ultra-bas voire négatifs sont omniprésents. De plus, les importants krachs boursiers survenu ces 2 dernières décennies (2000, 2008, et 2020), nous montrent aussi à quel point l'investissement en action comporte des risques. Il est donc relativement compliqué de déterminer la bonne allocation entre investissement obligataire (peu risqué mais avec peu de rendements) et investissement en action (plus risqué mais avec une rendement plus important).

La stratégie de date cible dynamique essaye de résoudre ce problème. Le principe est simple, un investisseur plus jeune devrait opter pour des investissements plus risqués (car plus de temps pour recouvrir les pertes potentielles), alors qu'un investisseur plus âgé devrait opter pour des investissements moins risqués (afin d'assurer sa future retraite). Suivant cette stratégie, une personne jeune commencerait son portefeuille avec une part important d'actions, puis, au fil des années remplacerait l'allocation actions par une allocation obligations, jusqu'à arriver à l'âge de la retraite et être investi à quasi-totalité en obligations et pouvoir pleinement jouir de rendements fixes.

