Une majorité d'analystes/économistes négligent l'impact économique du coronavirus pour 2020

Christophe Barraud, Chef Économiste & Stratégiste - Market Securities

Résumé :

L'impact économique sur l'activité chinoise a été significatif depuis la mi-janvier. Les pressions à la baisse se sont rapidement propagées dans le monde entier (par les biais du tourisme et de la chaine de production automobile dans un premier temps) alors que les effets des ruptures d'approvisionnement dans les autres secteurs devraient se ressentir à partir de mars, en particulier pour les entreprises étrangères qui dépendent de PME chinoises. Ailleurs, la situation s'est rapidement détériorée dans plusieurs zones comme la Corée du Sud, le Japon, l'Italie et le Moyen-Orient, ce qui fait craindre que les traders et les investisseurs aient été trop complaisants jusqu'à présent. De même, les prévisions de résultats des entreprises et les estimations de croissance mondiale pour 2020 restent très optimistes. Point positif, les politiciens semblent prêts à intervenir pour compenser en partie l'impact négatif sur l'économie en 2020. Cependant, ils doivent d'abord se concentrer sur la crise sanitaire. Ensuite, ils prendront probablement les mesures nécessaires pour stimuler la consommation domestique (une fois les ruptures d'approvisionnement résorbées) et soutenir les PME avec une relance budgétaire. Dans l'intervalle, les banques centrales seront sous pression en vue d'assouplir davantage leurs politiques monétaires.

Retrouvez la version complète de l'article ici.