Une longue bataille juridique pourrait peser sur les marchés, estime Generali Investments

(AOF) - Les sondages se sont à nouveau trompés et l'élection présidentielle s'annonce très serrée. L'issue se précisera dans les prochains jours, avec le risque d'une longue et âpre bataille juridique, observe Vincent Chaigneau, directeur de la recherche de Generali Investments. Si les démocrates ne remportent pas le Sénat, les chances d'une relance budgétaire importante (2 000 milliards de dollars ou plus) s'en trouveront fortement réduites. Cependant, un " package " plus petit (jusqu'à 1 000 milliards de dollars) reste possible dans un Congrès divisé, estime le professionnel.

À l'inverse, tout resserrement de la réglementation et toute augmentation des impôts seraient beaucoup moins probables avec un Sénat républicain.

Ce résultat surprenant a initialement conduit les investisseurs à se détourner des actifs risqués sur les marchés, les paris sur les mesures budgétaires consécutives à une " vague bleue " ayant été inversés.

Les prix se redressent sur les marchés européens. Alors qu'une nouvelle relance budgétaire et des perspectives plus encourageantes concernant un vaccin Covid-19 pourraient finalement contribuer à renforcer la prise de risque, l'hypothèse d'une longue bataille juridique pourrait jeter une ombre sur les perspectives des marchés financiers au cours des prochains jours, voire des prochaines semaines, prévient Vincent Chaigneau.