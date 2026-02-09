Une juge suspend temporairement l'injonction faite à Trump de débloquer le financement d'un tunnel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une juge américaine de New York a temporairement mis en suspens lundi sa décision obligeant l'administration Trump à lever un gel de quatre mois sur le financement fédéral du projet de tunnel de l'Hudson, d'une valeur de 16 milliards de dollars, reliant la ville de New York et le New Jersey.

Vendredi, la juge de district américaine Jeannette Vargas avait ordonné le rétablissement du financement. Le ministère de la justice avait prévenu qu'il serait tenu de débourser jusqu'à 200 millions de dollars pour le projet avant 13 heures lundi, à moins que l'ordonnance de la juge ne soit suspendue.

Mme Vargas a indiqué qu'elle suspendrait son ordonnance jusqu'à jeudi 17 heures afin de donner à la Cour d'appel américaine du deuxième circuit le temps d'examiner la demande d'urgence du gouvernement.