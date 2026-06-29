Une juge du Michigan empêche Kalshi d'autoriser ses résidents à parier sur des événements sportifs

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Lundi, une juge du Michigan a interdit à Kalshi, opérateur d’un marché de prédiction, de continuer à permettre aux habitants de l’État de parier de l’argent sur des événements sportifs, après que la procureure générale de l’État l’eut accusé d’enfreindre la législation de l’État sur les jeux d’argent.

La juge Rosemarie Aquilina, du tribunal de grande instance du comté d’Ingham, a émis une ordonnance restrictive provisoire à la demande de la procureure générale du Michigan, Dana Nessel. La juge a déclaré qu’elle infligerait à Kalshi une amende de 120.000 dollars pour chaque jour où l’entreprise ne se conformerait pas aux exigences de géolocalisation imposées par son ordonnance.