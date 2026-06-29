 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Une juge du Michigan empêche Kalshi d'autoriser ses résidents à parier sur des événements sportifs
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 23:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, une juge du Michigan a interdit à Kalshi, opérateur d’un marché de prédiction, de continuer à permettre aux habitants de l’État de parier de l’argent sur des événements sportifs, après que la procureure générale de l’État l’eut accusé d’enfreindre la législation de l’État sur les jeux d’argent.

La juge Rosemarie Aquilina, du tribunal de grande instance du comté d’Ingham, a émis une ordonnance restrictive provisoire à la demande de la procureure générale du Michigan, Dana Nessel. La juge a déclaré qu’elle infligerait à Kalshi une amende de 120.000 dollars pour chaque jour où l’entreprise ne se conformerait pas aux exigences de géolocalisation imposées par son ordonnance.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
72,8 -2,73%
CAC 40
8 367,33 -0,21%
2CRSI
30,96 +12,50%
Or
4 019,26 +0,04%
STELLANTIS
4,8905 -2,66%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank