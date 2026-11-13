Une juge demande des tests cognitifs pour l'héritier d'Hermès dans l'affaire du transfert de ses actions à LVMH-sources

La juge d'instruction en charge de l'enquête sur la fortune perdue de l'héritier d'Hermès HRMS.PA , Nicolas Puech, qui affirme avoir été escroqué et privé de sa participation de 6% dans le géant du luxe, a ordonné qu'une commission d'experts évalue les capacités cognitives du plaignant , selon deux personnes ayant une connaissance directe du dossier .

Cette décision marque le dernier rebondissement d'une longue saga juridique remontant à un quart de siècle, avec la collaboration entre LVMH LVMH.PA et Éric Freymond, gestionnaire de fortune suisse de Nicolas Puech, en vue de prendre secrètement une participation dans son concurrent plus petit.

La juge a fait appel à une équipe de médecins pour déterminer si Nicolas Puech, 83 ans, souffre d’une déficience mentale, ont dit les deux sources, ajoutant que toute conclusion démontrant que l’héritier était vulnérable et avait été exploité pourrait potentiellement faciliter la preuve d’une responsabilité pénale dans l’enquête sur la disparition de sa fortune.

L'abus de faiblesse inclut en droit français l'utilisation frauduleuse de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne dont la vulnérabilité, due notamment à une déficience psychique, est apparente ou connue de son auteur, une infraction rendue célèbre par l'affaire Liliane Bettencourt, héritière quant à elle de l'empire L'Oréal OREP.PA .

Le parquet national financier (PNF) a refusé de s'exprimer. Les porte-parole de Nicolas Puech et de LVMH ont également refusé de s'exprimer.

Dans des conclusions déposées en juin devant le tribunal, LVMH avait catégoriquement nié avoir jamais tenté d'acquérir les actions détenues par Nicolas Puech dans Hermès par le biais de montages impliquant son défunt gestionnaire de fortune. Avant son décès en 2025, Éric Freymond avait nié toute malversation lors de son interrogatoire par les procureurs de Paris.

Alexandre Montavon, conseil suisse de LVMH durant sa prise de participation dans Hermès au cours des années 2000, a été mis en examen en mai pour complicité d’abus de confiance au bénéfice d’LVMH. L'avocat, qui nie les faits reprochés, a fait appel de l'ordonnance de commission d'experts, ont déclaré les deux sources.

(Reportage Tassilo Hummel et David Gauthier-Villars; version française Augustin Turpin; édité par Benoit Van Overstraeten)