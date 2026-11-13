Une juge demande des tests cognitifs pour l'héritier d'Hermès dans l'affaire du transfert de ses actions à LVMH, selon des sources

Le logo d'Hermès est visible sur une boutique à Paris

par Tassilo Hummel et David Gauthier-Villars

PARIS, 12 novembre - ‌La juge d'instruction en charge de l'enquête sur la fortune perdue de l'héritier d'Hermès, Nicolas ​Puech, qui affirme avoir été escroqué et privé de sa participation de 6% dans le géant du luxe, a ordonné qu'une commission d'experts évalue les capacités cognitives du plaignant, ​selon deux personnes ayant une connaissance directe du dossier.

Cette décision marque le dernier rebondissement d'une longue saga juridique remontant ​à un quart de siècle, avec la collaboration ⁠entre LVMH et Éric Freymond, gestionnaire de fortune suisse de Nicolas Puech, en ‌vue de prendre secrètement une participation dans son concurrent plus petit.

La juge a fait appel à une équipe de médecins pour déterminer si Nicolas ​Puech, 83 ans, souffre d’une ‌déficience mentale, ont dit les deux sources, ajoutant que toute ⁠conclusion démontrant que l’héritier était vulnérable et avait été exploité pourrait potentiellement faciliter la preuve d’une responsabilité pénale dans l’enquête sur la disparition de sa fortune.

L'abus de faiblesse inclut ⁠en droit français l'utilisation ‌frauduleuse de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne ⁠dont la vulnérabilité, due notamment à une déficience psychique, est apparente ou connue de ‌son auteur, une infraction rendue célèbre par l'affaire Liliane Bettencourt, héritière quant ⁠à elle de l'empire L'Oréal.

Le parquet national financier (PNF) a refusé de ⁠s'exprimer. Les porte-parole de ‌Nicolas Puech et de LVMH ont également refusé de s'exprimer.

Dans des conclusions déposées en ​juin devant le tribunal, LVMH avait catégoriquement ‌nié avoir jamais tenté d'acquérir les actions détenues par Nicolas Puech dans Hermès par le biais de montages impliquant ​son défunt gestionnaire de fortune. Avant son décès en 2025, Éric Freymond avait nié toute malversation lors de son interrogatoire par les procureurs de Paris.

Alexandre Montavon, conseil ⁠suisse de LVMH durant sa prise de participation dans Hermès au cours des années 2000, a été mis en examen en mai pour complicité d’abus de confiance au bénéfice d’LVMH. L'avocat, qui nie les faits reprochés, a fait appel de l'ordonnance de commission d'experts, ont déclaré les deux sources.

(Reportage Tassilo Hummel et David Gauthier-Villars; version française Augustin Turpin; ​édité par Benoit Van Overstraeten)