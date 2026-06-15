Une juge américaine rejette la plainte de xAI déposée par Musk contre OpenAI pour secrets commerciaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails, des citations et du contexte à partir du paragraphe 3)

* Aucune preuve que OpenAI ait incité un ancien ingénieur de xAI à divulguer des secrets

* Le juge rejette définitivement la plainte, estimant qu'une modification serait vaine

* Deuxième défaite judiciaire de Musk contre OpenAI en quatre semaines

* Les avocats de xAI n'ont pas souhaité faire de commentaires

par Jonathan Stempel

Lundi, une juge fédérale a rejeté une plainte déposée par xAI, la société d'intelligence artificielle d'Elon Musk , qui accusait OpenAI, dirigée par son rival Sam Altman, d'avoir volé des secrets commerciaux relatifs aux chatbots. La juge fédérale Rita Lin, à San Francisco, a déclaré que xAI n'avait pas démontré qu'OpenAI avait incité Xuechen Li, ancien ingénieur senior de xAI , à divulguer des informations confidentielles relatives à son chatbot Grok, ni que les ingénieurs d'OpenAI savaient que Li aurait pu en divulguer. Lin a rejeté la plainte définitivement, estimant qu’il serait « vain » de la poursuivre. Elle avait déjà rejeté une version antérieure de la plainte en février.La plainte initialement déposée en septembre dernier portait sur un détournement présumé plus large d’informations confidentielles, y compris le code source, par des employés de xAI ayant rejoint OpenAI. La décision de lundi marque la deuxième défaite judiciaire de Musk contre OpenAI en quatre semaines. Le 18 mai, un jury fédéral s'est prononcé contre l'homme le plus riche du monde dans le cadre de son procès de 150 milliards de dollars accusant OpenAI et Altman d'avoir « détourné une organisation caritative » en trahissant la mission initiale de l'entreprise en tant qu'organisme à but non lucratif pour s'enrichir personnellement. L'entreprise xAI fait partie de SpaceX SPCX.O , la société de fusées, de satellites et d'IA de Musk. Les avocats de xAI n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. OpenAI et ses avocats n'ont pas immédiatement répondu à des demandes similaires.

PARLER DE SON ANCIEN TRAVAIL La plainte modifiée s'est concentrée sur une présentation que Li a donnéealors qu'OpenAI était en train de le recruter. La société de Musk a déclaré qu'OpenAI souhaitait obtenir des informations confidentielles concernant la sortie de Grok 4 prévue en juillet 2025, sachant que sa prochaine mise à jour de ChatGPT « ne pourrait pas rivaliser » en matière de raisonnement complexe, et parce qu'OpenAI était « à la traîne » dans les domaines de l'apprentissage par renforcement et des techniques post-entraînement que Li maîtrisait. Mais la juge a déclaré qu'il était courant de demander aux candidats de parler de leur expérience professionnelle antérieure, et qu'on ne pouvait en déduire qu'OpenAI avait poussé Li à divulguer des informations confidentielles. « Affirmer le contraire exposerait potentiellement les employeurs à des poursuites chaque fois qu’ils s’enquièrent des expériences professionnelles passées d’un candidat », a écrit Lin. OpenAI a déclaré que Li n’avait jamais travaillé pour l’entreprise et qu’elle n’avait jamais acquis de secrets de xAI. En demandant le rejet de l’affaire, les avocats d’OpenAI ont écrit: « OpenAI n’a ni besoin ni envie des secrets commerciaux de qui que ce soit, et encore moins de ceux de xAI, qui est en difficulté sur le marché et perd ses talents à un rythme effréné. » Li fait l'objet d'une autre poursuite intentée par xAI et nie toute faute.