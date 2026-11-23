Une juge américaine approuve le prêt accordé à Getty Images dans le cadre de sa procédure de faillite, malgré les objections des actionnaires

Lundi, une juge américaine chargée des procédures de faillite a approuvé un prêt de 143 millions de dollars accordé à Getty Images par Koch Equity Development, rejetant ainsi les objections des actionnaires qui estimaient que ce prêt permettrait aux dirigeants de Getty de léser les investisseurs minoritaires.

La juge américaine des faillites J. Kate Stickles, du Delaware, a déclaré que ce prêt constituait la meilleure solution de financement disponible pour la restructuration de Getty dans le cadre de la procédure de faillite

Les actionnaires opposés à cette mesure avaient affirmé que ce prêt reviendrait en substance à céder l'entreprise à la famille Getty et à Koch Equity Development, laissant les autres actionnaires les mains vides

Vendredi, Mme Stickles a rejeté la demande des actionnaires visant à ce qu’un comité désigné par le tribunal représente les détenteurs de capitaux propres

Getty a invoqué ses défaites judiciaires dans le cadre du litige avec les investisseurs , sa dette de 1,46 milliard de dollars, l’échec de sa fusion avec Shutterstock et la concurrence accrue des images générées par l’IA comme raisons de son dépôt de bilan en octobre

Getty a indiqué que les filiales de la famille Getty et de Koch Equity Development, qui se sont engagées à apporter jusqu’à 533 millions de dollars de nouveaux capitaux propres, détiendront 100 % de la société après la restructuration liée à la faillite

Getty Images prévoit d’achever la restructuration d’ici la fin de l’année

L'affaire porte sur Getty Images Holdings Inc., devant le tribunal des faillites américain du district du Delaware, n° 26-11643 Pour Getty Images: Brian Schartz, du cabinet Simpson Thacher & Bartlett

Pour un groupe ad hoc d’actionnaires: Shari Dwoskin et Robert Stark, du cabinet Brown Rudnick

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