Lundi, une juge américaine chargée des procédures de faillite a approuvé un prêt de 143 millions de dollars accordé à Getty Images par Koch Equity Development, rejetant ainsi les objections des actionnaires qui estimaient que ce prêt permettrait aux dirigeants de Getty de léser les investisseurs minoritaires.
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La juge américaine des faillites J. Kate Stickles, du Delaware, a déclaré que ce prêt constituait la meilleure solution de financement disponible pour la restructuration de Getty dans le cadre de la procédure de faillite
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Les actionnaires opposés à cette mesure avaient affirmé que ce prêt reviendrait en substance à céder l'entreprise à la famille Getty et à Koch Equity Development, laissant les autres actionnaires les mains vides
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Vendredi, Mme Stickles a rejeté la demande des actionnaires visant à ce qu’un comité désigné par le tribunal représente les détenteurs de capitaux propres
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Getty a invoqué ses défaites judiciaires dans le cadre du litige avec les investisseurs , sa dette de 1,46 milliard de dollars, l’échec de sa fusion avec Shutterstock et la concurrence accrue des images générées par l’IA comme raisons de son dépôt de bilan en octobre
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Getty a indiqué que les filiales de la famille Getty et de Koch Equity Development, qui se sont engagées à apporter jusqu’à 533 millions de dollars de nouveaux capitaux propres, détiendront 100 % de la société après la restructuration liée à la faillite
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Getty Images prévoit d’achever la restructuration d’ici la fin de l’année
L'affaire porte sur Getty Images Holdings Inc., devant le tribunal des faillites américain du district du Delaware, n° 26-11643 Pour Getty Images: Brian Schartz, du cabinet Simpson Thacher & Bartlett
Pour un groupe ad hoc d’actionnaires: Shari Dwoskin et Robert Stark, du cabinet Brown Rudnick
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Getty Images affirme que les poursuites judiciaires intentées par des investisseurs l’ont poussée à la faillite(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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