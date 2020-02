Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Une intervention turque à Idlib n'est plus qu'une question de temps - Erdogan Reuters • 19/02/2020 à 10:32









ANKARA, 19 février (Reuters) - Une opération militaire turque dans la région syrienne d'Idlib n'est plus qu'"une question de temps", a déclaré mercredi le président turc Recep Tayyip Erdogan en annonçant l'échec de pourparlers avec la Russie. S'adressant aux députés de l'AKP, le parti au pouvoir à Ankara, Recep Tayyip Erdogan a souligné que la Turquie était déterminée à faire de la région d'Idlib une zone sûre "quel qu'en soit le coût", ce même si des discussions se poursuivent avec la Russie, qui soutient les forces du président syrien Bachar al Assad. (Tuvan Gumrukcu, Ece Toksabay ; version française Jean-Stéphane Brosse)

