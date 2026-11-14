Une interruption de plusieurs heures des vols aux États-Unis suscite la frustration et l'inquiétude des voyageurs

David Johnson a vu son vol transcontinental retardé à deux reprises. Barbara Steinberg s'attendait à manquer la réunion des anciens élèves de son lycée. Et Grissel Francis ne pouvait s'empêcher de penser aux détournements d'avions du 11 septembre 2001.

« C'était un peu effrayant », a déclaré Mme Francis vendredi, lors de la plus grande interruption du trafic aérien américain depuis les attentats de 2001. « On a des flashbacks du 11 septembre, vous voyez. »

Ils faisaient partie des dizaines de milliers de passagers contraints de modifier leurs plans lorsque la FAA a émis une interdiction de décollage qui a duré quatre heures et entraîné l’annulation de plus de 6.600 vols, tandis que 8.600 autres ont été retardés, selon FlightRadar24.

Il s’agissait seulement de la troisième interdiction nationale émise par l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) depuis le début du siècle.

Le secrétaire aux Transports, Sean Duffy, a attribué ces problèmes non pas à des acteurs malveillants, mais à une défaillance de la technologie réseau obsolète des systèmes de radar et de communication utilisés pour le contrôle du trafic aérien.

À l’aéroport national Ronald Reagan de Washington, où les écrans d’information affichaient presque exclusivement des vols marqués « Retardé » ou « Annulé », certains voyageurs semblaient résignés, se demandant combien de temps dureraient les retards et comment leurs projets de voyage seraient affectés.

Cette incertitude a frustré M. Johnson et d’autres voyageurs.

« Je ne comprends pas, à ce stade, comment une telle situation peut se produire et comment elle peut durer aussi longtemps », a déclaré M. Johnson, qui tentait de prendre un vol de Washington à San Francisco. « Je pourrais prévoir d’autres solutions si au moins la durée (du retard) était connue et clairement communiquée. »

Mme Steinberg doutait de pouvoir assister à sa réunion après l’annulation de son vol Porter Airlines reliant Newark, dans le New Jersey, à Toronto, ce qui l’a contrainte à réserver un autre vol pour samedi.

« Il y a beaucoup d’infrastructures à réparer, et c’est à quelqu’un de s’en charger », a déclaré Mme Steinberg, comptable à Cedar Knolls, dans le New Jersey.

Debra Bliesner, 71 ans, de Corralitos, en Californie, a considéré l’interdiction de décollage décrétée par la FAA comme une mesure prudente.

« J’ai passé 30 ans dans l’armée de l’air, donc quand la FAA ordonne un arrêt des vols, je prends cela très au sérieux », a déclaré Mme Bliesner, qui se trouvait à l’aéroport international Mineta de San José pour prendre un vol à destination de Palm Springs. « Du coup, en venant ici, je priais pour que, si ma sécurité était compromise… enfin, je préfère subir quelques désagréments », a-t-elle ajouté.

Grissel et Joseph Francis étaient déjà en vol, à bord d’un avion reliant Dallas à New York, lorsque l’équipage a annoncé que tous les vols étaient cloués au sol à travers le pays et que leur avion serait l’un des derniers à atteindre sa destination prévue.

« C’était un moment tout simplement surréaliste », a déclaré Grissel Francis.

Après avoir atterri à l’aéroport LaGuardia de New York, leur avion a attendu environ une heure sur la piste bondée qu’une porte d’embarquement se libère, aux côtés de plusieurs autres appareils alignés derrière lui.

Même après la levée de l’interdiction de décollage par la FAA, des dizaines de milliers de voyageurs sont restés bloqués dans les aéroports, peut-être pour la nuit, a déclaré M. Duffy.

Edward Karagbo, de West Chester, en Pennsylvanie, devait prendre vendredi un vol Ethiopian Airlines à destination de Lomé, au Togo. Il s’est retrouvé à l’aéroport international Newark Liberty, où il attendait un avion, réacheminé et dont le départ avait été reporté de neuf heures.

« Je vais devoir passer la nuit ici », a-t-il déclaré. « Je suis coincé. »