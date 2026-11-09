Une initiation de suivi chez Deutsche Bank propulse Deutz

(Zonebourse.com) - Deutz grimpe de 5,4%, à 9,75 EUR, à Francfort, propulsé par une note de Deutsche Bank, qui entame le suivi du titre avec une recommandation "acheter" et un objectif de cours de 14,50 EUR, faisant ressortir un potentiel de hausse de plus de 50% par rapport au dernier cours de clôture.
Rappelant que Deutz a récemment finalisé l'acquisition de FFG, une entreprise spécialisée dans la maintenance et la fabrication de véhicules militaires, le courtier estime qu'à partir de 2027, les activités de défense devraient représenter la moitié de l'EBIT du groupe.
"Pourtant, le titre se négocie sur la base d'un multiple VE/EBIT de 6,7 fois pour 2028, contre 9 fois pour les entreprises comparables du secteur des biens d'équipement et 10 fois pour les spécialistes de la défense terrestre, soit une décote d'environ un tiers par rapport à ces derniers", souligne-t-il.
Selon Deutsche Bank, le fabricant allemand de systèmes de propulsion a acquis FFG sur la base d'un multiple de seulement 8,8 fois l'EBIT, alors que les entreprises comparables se négocient à 12,2 fois.
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