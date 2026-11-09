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Une importante raffinerie russe en feu après une attaque ukrainienne - Gouverneur
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 10:55

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Un drone ukrainien a frappé la raffinerie de pétrole de Kirichi, la deuxième plus grande de Russie, lors d'une attaque nocturne qui a provoqué un incendie, a déclaré lundi le gouverneur de la région de Leningrad, dans le nord-ouest du pays.

La région est un important débouché pour les exportations de céréales et de pétrole via la mer Baltique.

Kyiv a repris ses attaques contre les raffineries russes fin octobre, le cessez-le-feu énergétique annoncé par le président Donald Trump pour tenter de faire baisser les prix du diesel aux États-Unis avant les élections de mi-mandat n'ayant jamais été mis en oeuvre par Moscou.

La raffinerie de Kirichi, d'une capacité d'environ 400.000 barils par jour (20 millions de tonnes) et située à environ 800 km de la frontière ukrainienne, a déjà été ciblée à plusieurs reprises.

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, dont Reuters n'a pas vérifié l'authenticité, montre que la raffinerie a été la proie d'un important incendie.

Selon le gouverneur régional, Alexandre Drozdenko, le feu a été maîtrisé.

Une femme a par ailleurs été tuée par la chute de débris sur son immeuble dans la ville de Vsevolojsk, a-t-il ajouté, précisant que 113 drones ont été abattus pendant la nuit.

(Bureau de Reuters à Moscou ; version française Tangi Salaün)

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