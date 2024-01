Une gouvernance temporaire au sein de Bouygues Immobilier

(AOF) - Bouygues annonce la mise en place d’une gouvernance temporaire au sein de sa filiale Bouygues Immobilier à la suite de la démission de son président. Olivier Roussat, directeur général du groupe Bouygues, assurera les fonctions de président de Bouygues Immobilier dans l’attente de la mise en place d’une nouvelle gouvernance.

- Holding industriel créé en 1952 aux positions mondiales, historiquement dans le BTP, diversifié dans la télévision et les télécoms ;

- Trois pôles d’activité (44,3 Mds€) sur des cycles économiques différents : la construction et les routes avec les numéros 1 mondiaux Bouygues Construction et Colas (75 % du chiffre d'affaires), la téléphonie avec Bouygues Télécom (19 %) et les médias avec TF1, détenu à 43,7 % (6 %) ;

- Implantation forte en France (59 % de l'activité), dans le reste de l’Europe pour 18 %, dans les Amérique pour 12 % et en Asie pour 8 % ;

- Modèle d'affaire visant à renforcer la place d'acteur mondial du BTP, de l'énergie et des infrastructures de transport, à maintenir le leadership dans les médias en France et à accompagner le développement des usages numériques dans les télécoms, par le biais de la maîtrise de la chaîne de valeur, des offres à forte valeur ajoutée et une présence ciblée à l'international ;

- Capital détenu à 22,4 % par la famille fondatrice (29,5 % des droits de vote) et par les les salariés (20,3 % et 27,4 %), Martin Bouygues étant président du conseil d'administration de 14 membres et Olivier Roussat directeur général ;

- Bilan très sain avec une dette nette de 3,7 €Mds€ à fin septembre 2022 mais notée A et avec un ratio d’endettement de 27 %.

Enjeux

- Stratégie en 4 points : renforcer les métiers résilients (Telecom et Energie&Services), développer Colas à l’international, poursuivre la transformation de TF1 et de Bouygues Immobilier, accélérer la transformation digitale ;

- Stratégie d'innovation :

- fondée sur le déploiement de 4 technologies : l’intelligence artificielle pour l’aide à la décision et les interactions entre intervenants, l’internet des objets couplée aux mégadonnées, la réalité virtuelle et augmentée pour la conception ou l’insertion de publicités dans les contenus et la chaîne de blocs pour la sécurisation des transactions,

- organisée dans un écosystème international ouvert : partenariats de recherche, fonds dédiés aux start-up, présence dans les plateformes (Futura Mobility, Impact AI...) ;

- Stratégie environnementale visant à la réalisation de 3 objectifs : neutralité carbone en 2050, réponse aux besoins de la chaîne de valeur et transformation des contraintes climat en opportunité commerciale :

- différenciée selon les métiers : béton bas carbone, meilleure intensité d’usage, biodiversité pour la construction, préemption, recyclage et revalorisation des équipements pour les télécoms et réduction de l’impact carbone des activités numériques pour la télévision,

- enveloppe de 2 Mds€ d’investissements 2022-2024 dans la réduction de l’empreinte carbone,

- validation par le SBTI de toutes les activités hors télécom ;

- Réalisation du plan Ambition 2026 pour Bouygues Telecom destinée à devenir le 2ème français du mobile grâce au rapprochement avec les réseaux EIT et BTBD, avec pour objectif 7 Mds€ de chiffre d’affaires, une marge opérationnelle de 35 % et un autofinancement libre de 600 M€ ;

- Visibilité dans la construction avec un carnet de commandes à 33,8Mds€ ainsi ue dans les services aux transitions digitales et énergétiques (Equans) avec un carnet de 18,7 Mds €.

Défis

- Disparités des marges opérationnelles et part élevée de la France dans les revenus ;

-Retombées de la stratégie de sélectivité menée par Equans :

-légère hausse des revenus en 2023 et 2024, puis, dès 2025, accélération de la croissance organique

-objectifs de marge opérationnelle courante : en 2023, marge entre 2,5% et 3%. 2025, marge proche de 4% et, en 2027, marge de 5%. ;

-Après une hausse de 8% des revenus, objectifs 2023 d'une quasi-stabilité du chiffre d'affaires, soit 54,4 Mds€ y compris Equans, et d'une hausse du résultat opérationnel courant, soit 2,2 Mdts €, dont :

- pour Bouygues Telecom, hausse des revenus, 1,9 Md€ de résultat opérationnel brut et 1,5 Md€ d'investissements d'exploitation,

- pour Colas, progression du résultat opérationnel,

- pour TF1, stabilité de la marge opérationnelle

- Dividende 2022 stable à 1,8€.

En savoir plus sur le secteur BTP / Construction

Double peine pour le secteur

La Fédération française du bâtiment (FFB) a récemment alerté sur l'effondrement du marché des logements neufs. Sur les huit premiers mois de 2022, les ventes du marché de la maison neuve en secteur diffus se sont écroulées de 26,8% sur un an. Quant aux ventes de maisons neuves en secteur groupé, les ventes aux particuliers ont chuté de 17,3 % sur un an au premier semestre, tandis que les ventes aux institutionnels ont reculé de 23 %. La tendance est la même pour les mises en vente de logements collectifs, en repli de 9,8%.

Ces mauvaises tendances s'accompagnent d'un recul des investissements publics, alors que les remboursements de PGE débutent. Du fait d'un manque de visibilité, les collectivités locales préfèrent mettre en suspens certains projets. Elles doivent également affronter une baisse de leurs ressources et une augmentation significative des coûts de l'énergie et des travaux. Or les investissements les plus importants sont généralement réalisés durant les troisième et quatrième années de mandat des collectivités, c'est-à-dire en 2023 et 2024. Cela représente donc un manque à gagner important pour le secteur.