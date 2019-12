Une gigantesque alliance de 631 investisseurs appelle les États à renforcer leurs engagements climatiques

À l'occasion de la COP 5, 631 investisseurs du monde entier représentant 37 000 milliards de dollars d'actifs ont signé une lettre commune à destination des chefs de gouvernement. Lancée en 2018 par l'initiative The Investor Agenda, cette déclaration demande aux États de renforcer leurs engagements pour atteindre l'objectif de réchauffement climatique de l'Accord de Paris, et de favoriser l'orientation des investissements vers des projets bas carbone.

Le nombre est impressionnant. Pas moins de 631 investisseurs mondiaux, totalisant à eux tous 37 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion, ont signé une lettre commune pour interpeller les États sur leurs engagements climatiques. Il s'agit de l'une des plus grandes alliances d'acteurs financiers recensée à ce jour pour sensibiliser au réchauffement climatique.

Le "Global Investor Statement to Governments on Climate Change" a été rédigé par The Investor Agenda, une initiative de 2018 pour rassembler les initiatives de la communauté financière. La déclaration en elle-même n'est pas récente. Elle a été lancée en amont du sommet du G7 de juin 2018 puis renforcé lors de la COP24 de décembre 2018, de la réunion du G20 de juin 2019 et du Sommet pour le climat des Nations-Unies de septembre 2019. Elle a, à chaque fois, réuni un nombre plus grand de signataires.

Renforcer les contributions nationales

Les investisseurs appellent les gouvernements réunis à Madrid pour la COP25 de renforcer rapidement leurs contributions nationales pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris. "La transition vers des énergies propres est en chemin, mais les gouvernements doivent faire beaucoup plus pour accélérer la transition vers une économie bas carbone et pour améliorer la résilience aux risques climatiques de notre économie, de notre société et du système financier", écrivent les investisseurs.

La communauté financière demande que les gouvernements prennent des mesures pour accélérer les investissements privés vers l'économie bas carbone. "Alors que les investisseurs en Asie et dans toutes les autres régions cherchent de plus en plus à allouer du capital dans des investissements bas carbone, ils pressent les régulateurs à lever les freins pour permettre la transition nécessaire vers des économies neutres en carbone", déclare ainsi Rebecca Mikula-Wright, directrice de l'Asia Investor Group on Climate Change, l'un des groupes fondateurs de l'Investor Agenda.

Pour renforcer les investissements verts, les 631 investisseurs veulent ainsi que les gouvernements donnent un prix significatif au carbone, arrêtent les subventions aux énergies fossiles et sortent progressivement du charbon thermique. Enfin, ils recommandent aux États l'adoption du dispositif de reporting sur le climat de la Task-force on Climate-related Disclosures (TCFD).

Arnaud Dumas, @ADumas5