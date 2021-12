Une gamme d’ETF européens pour contrer la hausse des factures d’énergie

La lutte de l’Europe contre la vertigineuse flambée des prix de l’énergie fait des ravages sur les économies de la région, pesant…

La lutte de l’Europe contre la vertigineuse flambée des prix de l’énergie fait des ravages sur les économies de la région, pesant sur les revenus des ménages et faisant obstacle à une véritable transition écologique. La faute en revient au gaz naturel, qui fournit plus d’un cinquième de la production énergétique totale de l’Europe.

Mardi, les contrats à terme néerlandais TTF Gas Futures (janvier 22) ont étendu leurs gains pour atteindre de nouveaux sommets à 180 euros par mégawattheure (16h30 GMT+1), soit une hausse de 911 % cette année. Une série de facteurs liés au marché, à la géographie et à la politique ont engendré une parfaite tempête qui ne montre aucun signe de recul alors que le vieux continent entre dans la saison hivernale.

Pour contrer la hausse de leur facture énergétique, les investisseurs européens peuvent envisager des fonds négociés en bourse (ETF) exposés aux actions européennes de gaz naturel. Par exemple, Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (OIL), iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (EXH1) et Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF (XEPS) investissent dans les plus grandes actions du secteur pétrolier et gazier en Europe, y compris des acteurs mondiaux comme Total Energies, BP PLC et Royal Dutch Shell. Ces ETF ont gagné respectivement +20%, +15% et +18% cette année et ont attiré plus d’un demi-milliard d’euros de flux nets combinés.

