Une fusée du consortium Boeing-Lockheed a connu une défaillance en plein vol, détruisant la charge utile composée de satellites d'Amazon

Une fusée Vulcan appartenant à United Launch Alliance, la coentreprise de Boeing BA.N et Lockheed Martin LMT.N , a échoué dimanche peu après son décollage depuis la Floride, détruisant sa charge utile composée de 40 satellites destinés au réseau Internet en orbite basse (LEO) d’Amazon AMZN.O . Il s’agit du premier échec de mission de l’entreprise.

La fusée a connu une défaillance environ 10 minutes après le décollage, et la cause n’a pas été immédiatement identifiée. Cela a constitué un revers majeur pour la nouvelle fusée phare de cette entreprise créée il y a deux décennies, alors qu’elle cherchait à mettre en place un rythme régulier de lancements pour la constellation en plein essor d’Internet par satellite d’Amazon.

"D’après les données reçues par notre directeur de lancement, nous confirmons que le lanceur Vulcan, lancé depuis le Space Launch Complex 41, a subi une anomalie 10 minutes après le début du vol et n’a pas réussi à mettre en orbite la mission d’Amazon", a déclaré ULA dans un communiqué.

"Chaque vol génère des données, et chaque vol nous apprend quelque chose. L’anomalie venant tout juste de se produire, nous ne disposons pas encore de données spécifiques permettant de comprendre ce qui s’est passé aujourd’hui."