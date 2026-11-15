Une fusée américaine a échoué après son lancement ; la charge utile composée de satellites Internet d'Amazon a été détruite

Une fusée Vulcan appartenant à United Launch Alliance, la coentreprise regroupant Boeing BA.N et Lockheed Martin LMT.N , a connu un échec dimanche peu après son lancement depuis la Floride, alors qu’elle transportait 40 satellites destinés à la division d’Internet haut débit en orbite basse (LEO) d’Amazon AMZN.O .

Cet échec a entraîné la perte de la charge utile et a marqué le premier échec de mission de la société de lancement en deux décennies d’existence.