Une fusée américaine a échoué après son lancement ; la charge utile composée de satellites Internet d'Amazon a été détruite

Une fusée Vulcan appartenant à United Launch Alliance, la coentreprise regroupant Boeing BA.N et Lockheed Martin LMT.N , a connu un échec dimanche peu après son lancement depuis la Floride, alors qu’elle transportait 40 satellites destinés à la division d’Internet haut débit en orbite basse (LEO) d’Amazon AMZN.O .
Cet échec a entraîné la perte de la charge utile et a marqué le premier échec de mission de la société de lancement en deux décennies d’existence.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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