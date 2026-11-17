Le logo de Deutsche Bank sur la façade de son siège à Francfort sur le Main, le 15 juin 2026 ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Une fuite massive de documents a ravivé mardi les controverses entourant des pratiques de la première banque allemande Deutsche Bank, le ministre des Finances réclamant une "totale transparence" sur d'éventuelles défaillances de contrôle interne.

"Deutsche Bank a maintenant la responsabilité de s'expliquer en toute transparence sur la manière dont elle a remédié à ses manquements et à ses défauts de contrôle internes, et comment elle les empêchera efficacement à l'avenir", a déclaré dans un communiqué Lars Klingbeil, également vice-chancelier de l'Allemagne.

Rarement le gouvernement allemand s'exprime aussi directement sur les affaires d'une banque. Lars Klingbeil a réagi après la publication en matinée d'une vaste enquête de médias internationaux fondée sur la fuite de plus de 15 millions de documents internes révélant de nombreuses défaillances dans les pratiques de la banque francfortoise.

Dans un entretien au journal économique Handelsblatt, le patron de la banque, Christian Sewing, a reconnu ne pas être "exempt d'erreurs" mais a défendu une trajectoire qui "a toujours été la bonne et l'est encore aujourd’hui".

Ces révélations ont en tout cas ravivé les interrogations sur les efforts de redressement qu'il a engagés et amené les investisseurs à s'éloigner du titre, qui a chuté de 6% mardi à Francfort.

L'enquête, baptisée "Inside Deutsche Bank", a été menée par plus de 200 journalistes d'un consortium de médias de référence, dont les données proviennent de deux lanceurs d'alerte à l'identité préservée.

La stratégie agressive d'expansion menée depuis le tournant des années 2000 pour rivaliser avec les grandes banques de Wall Street avait valu à Deutsche Bank des années de turbulences judiciaires, sur fond de blanchiment, de manipulations de taux et d'autres manquements.

Malgré des milliards d'euros versés pour solder les scandales des subprimes (2017) et du taux interbancaire Libor (2015), les documents consultés par les médias décrivent une banque encore confrontée à des clients et flux financiers à risque, impliquant notamment des oligarques russes, des fraudeurs fiscaux et Jeffrey Epstein.

L'établissement a fait prévaloir des intérêts commerciaux sur le respect des sanctions internationales, des règles de lutte contre le blanchiment d'argent et parfois de ses propres procédures internes, selon les médias.

Stratégie russe

L'enquête met notamment en lumière la stratégie russe de la banque avant la guerre d'invasion de l'Ukraine : Deutsche Bank prévoyait fin 2020 d'accroître fortement ses revenus tirés de riches clients russes, malgré des avertissements internes et externes sur les risques réglementaires et de blanchiment.

"Quand on regarde aujourd’hui les événements, on se demande bien sûr si l’on n'aurait pas pu faire certaines choses autrement", a réagi Christian Sewing dans le Handelsblatt.

Les médias soulignent également que le retrait annoncé de Russie suite à la guerre n'est toujours pas achevé. Deutsche Bank employait encore 162 personnes dans le pays l'an dernier et sa filiale y a réalisé 61 millions d'euros de bénéfice avant impôts.

L'enquête s'intéresse aussi aux liens de longue date entre Deutsche Bank et Donald Trump.

Selon les médias, un employé a envoyé par erreur en 2017 à un conseiller fiscal externe un lien permettant d'accéder à des données fiscales confidentielles concernant 1.586 comptes, dont trois liés à Donald Trump.

Les documents montrent également que la banque s'est interrogée après son élection en 2016 sur les risques de réputation liés à cette relation, alors que Trump lui devait environ 331 millions de dollars.

Les investigations évoquent aussi la gestion de clients oligarques russes, près de 600 millions de dollars de transactions liées au financier américain Jeffrey Epstein, condamné pour exploitation sexuelle de mineures, et d'autres impliquant des livraisons d'armes vers des zones de conflit.

Faits anciens

Le tout met en lumière des pratiques comptables contestées et des tensions internes autour des équipes de conformité, affirment les médias qui ont mené leur enquête pendant plusieurs mois.

Deutsche Bank a réagi mardi en soulignant que les faits mis en avant remontaient parfois à près de vingt ans.

La banque affirme avoir examiné ces dossiers à l'époque avec les autorités de régulation et rappelle avoir investi 7 milliards d'euros entre 2019 et 2025 pour renforcer ses dispositifs de contrôle.

Elle assure être aujourd'hui "une banque différente", mettant en avant ses bénéfices records enregistrés en 2025 et les progrès réalisés en matière de conformité.

Après ces révélations, M. Sewing affirme ne pas s'attendre à des "conséquences financières significatives", par exemple en raison d'éventuelles plaintes.