Une flottille pétrolière quitte le Venezuela malgré le blocus américain

Au moins quatre pétroliers ont quitté le Venezuela samedi en passant par le nord de l'île de Margarita

Tous les navires identifiés font l'objet de sanctions

La compagnie nationale PDVSA réduit sa production de pétrole parce que les stocks sont pleins

Chevron a repris ses exportations de brut vénézuélien après quatre jours d'interruption

Une douzaine de pétroliers chargés de brut vénézuélien et de carburant ont quitté les eaux du pays depuis le début de l'année, défiant apparemment le blocus du gouvernement américain sur les exportations, selon des documents vus par Reuters et des sources industrielles, y compris le service de surveillance TankerTrackers.com.

Le président américain Donald Trump a imposé un blocus de tous les pétroliers sanctionnés à destination du Venezuela à la mi-décembre, avant la capture spectaculaire du président vénézuélien Nicolas Maduro par les troupes américaines aux premières heures du samedi matin. Samedi, Donald Trump a déclaré que l'embargo pétrolier restait pleinement en vigueur après l'extraction de Nicolas Maduro .

Il n'était pas clair dans l'immédiat si les États-Unis avaient approuvé ou autorisé les livraisons. Donald Trump a également déclaré samedi que les principaux clients du Venezuela, dont la Chine, continueraient à recevoir du pétrole.

Les représentants de la Maison Blanche, du département d'État américain, de la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne PDVSA et du ministère vénézuélien du pétrole n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Les navires transportent un volume estimé à 12 millions de barils de brut lourd et de fioul vénézuélien, selon les accords négociés avec PDVSA et les images satellites analysées par TankerTrackers.com.

La destination des navires n'était pas claire. Lorsqu'elles ont été chargées en décembre, les cargaisons étaient principalement destinées à l'Asie. Les navires étaient bloqués dans les eaux vénézuéliennes depuis lors en raison du blocus américain.

Tous les navires identifiés font l'objet de sanctions américaines et la moitié d'entre eux sont des superpétroliers qui transportent généralement du brut vénézuélien vers la Chine, selon TankerTrackers.com et les documents d'expédition de PDVSA.

Un autre groupe de trois navires plus petits , également soumis à des sanctions, a quitté le pays après avoir effectué des trajets intérieurs ou déchargé des importations, notamment du naphta russe que le Venezuela utilise pour diluer son pétrole lourd. Ce pétrole, qui ressemble à du goudron, doit être dilué avec du pétrole plus léger pour être exporté.

Au moins quatre des pétroliers ont quitté les eaux vénézuéliennes samedi par une route au nord de l'île de Margarita après s'être brièvement arrêtés près de la frontière maritime du pays, a indiqué TankerTrackers.com après avoir identifié les navires.

Au moins quatre superpétroliers ont été autorisés par les autorités vénézuéliennes à partir en mode obscur, ont déclaré à Reuters deux sources ayant connaissance des documents de départ. Cela signifie que les navires naviguent sans que leurs dispositifs de repérage par satellite soient activés, un stratagème courant pour les pétroliers de la flotte mondiale qui transportent le pétrole sanctionné du Venezuela, de l'Iran et de la Russie dans le monde entier.

CHEVRON REPREND SES EXPORTATIONS

Par ailleurs, la compagnie pétrolière américaine Chevron

CVX.N a repris ses exportations de pétrole vénézuélien vers les États-Unis lundi, après une pause de quatre jours, selon les données du transport maritime. Un pétrolier affrété par la société transporte quelque 300 000 barils de brut lourd vénézuélien vers la côte américaine du Golfe du Mexique.

Chevron est la seule entreprise autorisée par Washington à exporter du brut vénézuélien, exemptée à la fois de l'embargo et des sanctions. Selon les données de surveillance des navires, aucun pétrolier de Chevron n'a navigué depuis le 1er janvier, avant l'attaque des États-Unis contre le Venezuela.

Les exportations vénézuéliennes ont été interrompues la semaine dernière en raison du blocus ( ), ce qui a contraint PDVSA à commencer à réduire sa production au cours du week-end. PDVSA n'avait pratiquement plus d'endroit où stocker le pétrole après avoir rempli les entrepôts terrestres et chargé les navires de brut.

Selon TankerTrackers.com, plus de 20 millions de barils destinés à l'exportation étaient bloqués dans les navires avant ces départs.

Les exportations de pétrole constituent la principale source de revenus du Venezuela. Le gouvernement dirigé par la ministre du pétrole et la vice-présidente Delcy Rodriguez a besoin de l'argent des exportations pour financer les dépenses de l'État et stabiliser le pays.

Delcy Rodriguez, une avocate de 56 ans spécialisée dans le droit du travail et connue pour ses liens étroits avec le secteur privé et son dévouement au parti au pouvoir, devrait officiellement prêter serment en tant que présidente par intérim dans le courant de la journée de lundi.

Donald Trump a déclaré dimanche à la presse qu'il pourrait ordonner une nouvelle frappe militaire sur le Venezuela si les autorités ne coopéraient pas avec les efforts des États-Unis pour ouvrir son industrie pétrolière et mettre fin au trafic de drogue.