Une filiale de TSMC, 2330.TW , a indiqué aux autorités texanes qu'un allègement de la taxe foncière serait un facteur déterminant dans sa décision de construire ou non une usine de fabrication de puces d'une valeur de 22,6 milliards de dollars dans le comté de Brazos, selon un document déposé lundi auprès du bureau du contrôleur de l'État.
L'Arizona, où cette filiale est implantée, reste un site concurrent, précise le document.
-
Le site proposé comprendrait une ou plusieurs usines de fabrication de puces ainsi que des infrastructures annexes, sur une superficie de plus de 3 200 acres dans ce comté du Texas.
-
Elle produirait des puces à l'aide d'une technologie de 2 nanomètres ou plus avancée, destinées à l'intelligence artificielle, au calcul haute performance et aux appareils mobiles
-
L’entreprise a déposé sa demande auprès du contrôleur des comptes publics du Texas dans le cadre du programme Jobs, Energy, Technology and Innovation (JETI) de l’État
-
Le plus grand fabricant mondial de puces sous contrat a déclaré que son expansion en Arizona, où il exploite une usine de fabrication de semi-conducteurs depuis fin 2024, pourrait offrir “certains avantages opérationnels et économiques”
-
L’allègement fiscal demandé conditionne la décision de TSMC de s’engager ou non dans le projet au Texas, a-t-elle précisé
-
Selon le dossier déposé, l'usine devrait créer au moins 2 099 emplois directs au cours des quatre prochaines décennies
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer