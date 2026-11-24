Une filiale de TSMC sollicite un plafonnement de la taxe foncière au Texas pour son projet d'usine de fabrication de puces d'une valeur de 22,6 milliards de dollars

Une filiale de TSMC, 2330.TW , a indiqué aux autorités texanes qu'un allègement de la taxe foncière serait un facteur déterminant dans sa décision de construire ou non une usine de fabrication de puces d'une valeur de 22,6 milliards de dollars dans le comté de Brazos, selon un document déposé lundi auprès du bureau du contrôleur de l'État.

L'Arizona, où cette filiale est implantée, reste un site concurrent, précise le document.