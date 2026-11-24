Une filiale de China Southern Airlines va acquérir 50 Boeing 737-8 pour un prix catalogue de 7,4 milliards de dollars

China Southern Airlines 600029.SS a indiqué que sa filiale, Xiamen Airlines, avait signé mardi un accord avec Boeing BA.N portant sur l'achat de 50 Boeing 737-8 à un prix catalogue d'environ 7,4 milliards de dollars, selon un communiqué publié à la Bourse.

Le prix d'achat réel serait inférieur au prix catalogue, Boeing ayant proposé à Xiamen Airlines une “remise importante”, a précisé China Southern dans son communiqué. Les remises importantes sont une pratique courante lorsque les compagnies aériennes passent des commandes importantes auprès des constructeurs aéronautiques.

Cette commande fait suite à un engagement portant sur 200 avions pris par la Chine lors du sommet entre le président américain Donald Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping, qui s’est tenu à Pékin en mai. Le communiqué ne précise pas si cette commande s’inscrit dans le cadre de cet engagement. Boeing n’avait pas décroché de commande majeure en provenance de Chine depuis près d’une décennie.

Le représentant américain au commerce, Jamieson Greer , a déclaré en septembre qu’“environ 140 commandes d’avions de ligne sont en bonne voie”, et que 10 autres commandes étaient en cours de finalisation.

Donald Trump a déclaré lundi qu’il pensait que la Chine allait acheter 250 avions Boeing supplémentaires . Il n’a donné aucun détail, et les responsables chinois n’ont confirmé aucun achat supplémentaire.

Les avions visés par l’accord de Xiamen devraient être livrés par lots entre 2031 et 2034, a précisé China Southern dans son communiqué, ajoutant que l’accord était soumis à l’approbation des actionnaires de la compagnie et des autorités gouvernementales chinoises compétentes.

China Southern a déclaré que cette commande aiderait Xiamen Airlines à saisir les opportunités découlant de son déménagement vers le nouvel aéroport international de Xiamen Xiang'an, à soutenir la construction d’un pôle aérien dans la province du Fujian et à optimiser la structure de sa flotte.

Xiamen Airlines, qui exploitait historiquement une flotte exclusivement composée d’appareils Boeing, a mis fin à près de quatre décennies de flotte exclusivement Boeing début 2023, lorsqu’elle a pris livraison de son premier Airbus A321neo dans le cadre d’un contrat de location-exploitation.

En avril, China Southern et Xiamen Airlines ont également conclu un accord portant sur l’achat de 137 appareils de la famille Airbus A320neo .