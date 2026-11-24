China Southern Airlines 600029.SS a indiqué que sa filiale, Xiamen Airlines, avait signé mardi un accord avec Boeing BA.N portant sur l'achat de 50 Boeing 737-8, selon un communiqué publié à la Bourse.

Le prix catalogue total de ces avions s'élève à environ 7,4 milliards de dollars, mais le prix d'achat réel sera inférieur, a précisé China Southern Airlines dans ce communiqué.

Cette transaction est soumise à l'approbation des autorités compétentes, a-t-elle ajouté.