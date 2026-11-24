China Southern Airlines 600029.SS a indiqué que sa filiale, Xiamen Airlines, avait signé mardi un accord avec Boeing BA.N portant sur l'achat de 50 Boeing 737-8, selon un communiqué publié à la Bourse.
Le prix catalogue total de ces avions s'élève à environ 7,4 milliards de dollars, mais le prix d'achat réel sera inférieur, a précisé China Southern Airlines dans ce communiqué.
Cette transaction est soumise à l'approbation des autorités compétentes, a-t-elle ajouté.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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