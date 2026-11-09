information fournie par Reuters • 09/11/2026 à 14:40

Une filiale de Bon Secours rehausse son offre d'achat sur Surgery Partners à environ 6 milliards de dollars

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HealthSpan Partners, une filiale du réseau hospitalier à but non lucratif Bon Secours Mercy Health, revoit à la hausse son offre d'achat sur Surgery Partners

SGRY.O , la portant à environ 6 milliards de dollars, après avoir reçu une proposition concurrente non sollicitée émanant d'un tiers.

Les actionnaires de Surgery Partners recevront désormais 25,00 dollars par action en espèces, contre 23,50 dollars par action dans l'offre précédente.