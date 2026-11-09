Une filiale de Bon Secours porte son offre d'achat sur Surgery Partners à jusqu'à 6 milliards de dollars

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(Ajout d'un commentaire de la direction au paragraphe 7, de détails sur l'offre concurrente et du contexte aux paragraphes 8 à 11)

HealthSpan Partners, une filiale du réseau hospitalier à but non lucratif Bon Secours Mercy Health, a revu à la hausse lundi son offre d'achat sur Surgery Partners

SGRY.O , la portant à jusqu'à 6 milliards de dollars, après avoir reçu une proposition concurrente non sollicitée émanant d'un tiers.

L'action Surgery Partners a grimpé de 12 % en début de séance.

Le groupe de capital-investissement Bain Capital, actionnaire minoritaire depuis 2017 et détenant 39 % de Surgery Partners, soutiendra l'opération, ont indiqué les sociétés.

Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Surgery Partners , à l'exception des filiales de Bain Capital, recevraient 25 dollars par action en numéraire, contre 23,50 dollars par action dans l'offre précédente .

Si les actionnaires approuvent la fusion mais que celle-ci est finalisée après le 1er mars 2027, les actionnaires éligibles recevront des versements mensuels supplémentaires, ont précisé les sociétés.

Si l’opération est finalisée à la date limite du 23 octobre 2027, ces versements pourraient atteindre 1,61 dollar par action, portant ainsi la contrepartie totale potentielle à 26,61 dollars par action.

« Cette opération offre une valeur exceptionnelle à nos actionnaires, ainsi qu’une certitude réglementaire et une finalisation attendue à court terme », a déclaré Eric Evans, directeur général de Surgery Partners.

Surgery Partners a accepté de réviser son accord avec HealthSpan après avoir examiné, le 3 novembre, une offre non sollicitée et non contraignante émanant d’un autre acquéreur, proposant de racheter la totalité de ses actions au prix de 28 dollars par action en numéraire.

Le comité spécial indépendant de la société a estimé que la proposition plus élevée de ce tiers présentait des risques réglementaires et de finalisation plus importants, ce qui pourrait allonger les délais ou empêcher la conclusion de l’opération, et qu’elle ne bénéficiait pas des garanties offertes par l’accord révisé de HealthSpan.

La conclusion de l’accord modifié est prévue au premier trimestre 2027.

L’intégration de Surgery Partners permettra à Bon Secours Mercy Health d’étendre sa présence aux États-Unis bien au-delà de ses plus de 45 hôpitaux, selon le groupe hospitalier, en ajoutant plus de 200 sites répartis dans 30 États et environ 5 000 médecins affiliés.