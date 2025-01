Une fenêtre de tir favorable aux valeurs françaises

Les premières séances de Bourse de l'année donnent une impression d'attentisme généralisé. Personne ne se précipite à l'achat, ni aux Etats-Unis, ni en Europe. A l'opposé, le marché ne semble pas non plus traversé par une aversion extrême au risque. La hausse des taux d'intérêt suite aux hésitations de la Banque centrale américaine de poursuivre dans la voie de l'assouplissement monétaire constitue un sujet de vigilance, mais elle ne suscite pas de sueurs froides. Le seul gros changement concerne la réaction des investisseurs aux déclarations de plus en plus tempétueuses de Donald Trump. Celles-ci ne suscitent plus l'enthousiasme des premiers jours. A Wall Street, tout le monde a compris que le jeu des surenchères verbales du futur président relève de sa volonté d'asseoir son autorité avant sa prise de fonction effective.

Nous avons démarré l'année en envisageant « une stratégie prudente de montée en charge progressive de nos actifs » (cf notre point hebdomadaire du 03/01/2025), avec une préférence pour les valeurs européennes qui ont largement sous-performé les américaines en 2024. Notre conviction selon laquelle il existe, au cours des deux ou trois mois à venir, une fenêtre de tir favorable au Vieux continent, notamment sur la France, s'est renforcée au point que nous avons procédé à une montée en charge de l'ensemble de nos portefeuilles PEA nettement plus rapide que prévu.

En début de semaine, plusieurs arbitrages allant tous dans ce sens ont été réalisés. Dans le portefeuille Défensif, nous avons acquis 10 nouvelles actions Hermès International, 140 L'Oréal et 600 Axa. BNP Paribas a fait son retour avec 500 titres achetés. Mille actions du fabricant allemand de semi-conducteurs Infineon Technologies AG sont également acquises. Dans l'Offensif, l'orientation en direction du secteur technologique est plus prononcée, avec l'achat de 1.500 STMicroelectronics, 150 Capgemini, 120 Schneider Electric, ainsi que le renforcement des positions sur Michelin et Axa. Une grosse position a par ailleurs été prise dans notre sélection d'ETF Monde PEA sur le tracker Amundi Stoxx Europe 600 Technology avec 1.000 parts acquises. Enfin, 500 autres parts de l'ETF Amundi CAC 40 Ucits ont été ajoutées.

Cette montée en charge de nos positions sur la Bourse de Paris, constitue un tournant important par rapport au second semestre de 2024 au cours duquel nous avons ramené notre exposition aux valeurs françaises à sa plus simple expression. Plusieurs éléments nous ont poussé à réviser notre jugement. Le premier tient à l'énorme retard accumulé par le CAC 40 (-2,1% l'an dernier) comparé à Wall Street et surtout aux autres places européennes comme l'Allemagne, avec un DAX 40 ayant terminé l'année avec une hausse de 18,85%. La comparaison des fondamentaux des deux pays ne justifie pas, selon nous, une telle différence de traitement.

Le modèle allemand basé sur l'exportation d'automobiles haut de gamme et de machines outil vers les Etats-Unis ou la Chine souffre du ralentissement du commerce mondiale, au même titre que les valeurs de luxe françaises. Les deux pays sont affaiblis chacun à leur manière, mais il faudra sans doute plus de temps de l'industrie allemande pour retrouver la suprématie qui est la sienne. Il sera en revanche plus facile de voir revenir l'appétit des consommateurs chinois pour les produits de luxe occidentaux, une fois que l'activité repartira de l'avant. Après la baisse des chiffres d'affaires intervenue l'an dernier dans le secteur du luxe, les bases de comparaison des niveaux d'activité vont également devenir plus favorables en 2025.

La prime de risque politique appliquée à la France confrontée à un indescriptible désordre institutionnel est certes justifiée. Notre pays n'est cependant pas le seul à se trouver dans cette situation. L'Italie a longtemps été en butte aux mêmes problèmes et l'Allemand risque d'y retourner avec une absence probable de majorité aux élections fédérales au Bundestag prévues le 23 février. A la différence de nos proches voisins, nous ne disposons pas d'une culture politique de compromis bien ancrée dans les esprits, mais les marchés n'ont pas de raison de douter de notre capacité à y parvenir. Notre grand problème reste la dette, avec un déficit public représentant plus de 6% du PIB. La mise en place d'un programme de rigueur vers lequel nous sommes contraints d'avancer devrait lui aussi rassurer les marchés, même si son rythme nous paraîtra trop lent et laborieux. Notre pays peut surtout compter sur la volonté claire de la Banque centrale européenne de poursuivre cette année son programme de réduction des taux directeurs, ce qui rendra plus supportable le financement de notre dette.

Au final, il n'est pas déraisonnable de penser, qu'après un écart de 20 points de pourcentage entre la performance du CAC 40 et celle du DAX 40 en 2024, nous assistions dans les mois à venir à un resserrement de l'écart en notre faveur. Surtout avec un PER moyen de 15 fois les profits attendus à douze mois, ce qui est historiquement faible au regard du niveau des taux d'intérêt et des prévisions de progression des bénéfices (+9% en moyenne des profits des sociétés du CAC 40 cette année).

Quelle stratégie pour les mois à venir ? Nos prises de positions en faveur des valeurs françaises auxquelles répondent à cette logique. Les places boursières de la zone euro pourraient retrouver des couleurs grâce à un meilleur équilibrage des actifs des grands fonds d'investissement internationaux ayant ces derniers mois tout miser sur Wall Street. Alors que de l'autre côté de l'Atlantique l'essentiel des bonnes nouvelles sont désormais largement prises en compte, ce n'est pas le cas sur le Vieux continent. Il n'y a rien de très spectaculaire à attendre au regard de nos faibles perspectives de croissance, mais il suffit de peu de chose pour que les indices de la zone euro se remettent en selle. Surtout à un moment où la visibilité sur les perspectives d'évolution des places asiatiques, chinoises notamment, restent limitées. La posture agressive adoptée par les Etats-Unis face à la Chine, ainsi que l'absence de succès des initiatives de relance tentées par les autorités chinoises, ne plaident pour un retour des capitaux dans la zone Pacifique.

Cette stratégie d'allocation ne répond pas un choix fondamental de long terme, mais à une orientation tactique de nos portefeuilles destinée à jouer un effet de rattrapage. La hausse du dollar, actuellement alimentée par les tensions observées sur les rendements obligataires américains à la suite des déclarations plus restrictives de la Fed, milite aussi pour une meilleure appréciation de la cote européenne. La marche vers la parité euro/dollar, qui semble s'accélérer avec un cours la devise européenne tombé à 1,03 (-5% en trois mois), pourrait constituer un bon déclic.

Bonne lecture et bon week-end à tous,

Roland Laskine